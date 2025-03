A- A+

TECNOLOGIA Meta segue X e lança hoje Notas da Comunidade em suas redes nos EUA. Veja como funciona Sistema que dá aos usuários o poder de contextualizar postagens vai operar no Facebook, Instagram e Threads, com base em ferramenta criada por Elon Musk

A Meta, dona do Facebook, Instagram e Threads, começa nesta terça-feira a aplicar nos Estados Unidos o sistema de Notas da Comunidade, em que os usuários adicionam contexto e observações a publicações potencialmente enganosas. O sistema seguirá o mesmo modelo do X e utilizará o algoritmo da plataforma de Elon Musk como base.

“Não reinventaremos a roda”, afirmou, em nota, a companhia de Mark Zuckerberg ao explicar que iria usar o algoritmo da rede concorrente. “Isso nos permitirá desenvolver o que o X criou e melhorá-lo para nossas próprias plataformas ao longo do tempo”, acrescenta a Meta.

A empresa poderá usar o algoritmo do X porque ele é de código aberto, o que significa que seu código-fonte é público e pode ser acessado, modificado e adaptado por qualquer outra pessoa ou empresa.





O início dos testes no mercado americano ocorre dois meses após Zuckerberg revelar a mudança, juntamente com uma série de outras decisões, que incluiu o fim da checagem independente de fatos nos EUA e mudanças na moderação de discurso de ódio. Parte dessas medidas está em vigor globalmente, incluindo o Brasil.

Com cerca de 200 milhões de usuários nos Estados Unidos, a Meta vai disponibilizar as Notas de Comunidade em seis idiomas, mas apenas para usuários que estejam no país. Além de inglês, o sistema será aplicado para postagens em espanhol, chinês, vietnamita, francês e português, para depois ser expandido para outros idiomas.

Ao anunciar o início dos testes das Notas de Comunidade, a Meta disse esperar que o novo sistema “seja menos tendencioso do que o programa de verificação de fatos de terceiros”. Ao justificar a mudança, em janeiro, Zuckerberg já havia argumentado que os checadores de fatos eram politicamente tendenciosos. O programa de fact-checking foi encerrado nos EUA, mas segue em outros mercados da empresa.

Desde que revelou as mudanças de rota na forma como lida com moderação de conteúdo, a Meta tem sido alvo de preocupação de organizações civis e especialistas em desinformação.

Em janeiro, o Meta’s Safety Advisory Council, conselho consultivo da empresa, divulgou uma carta pública questionando a eficácia do novo modelo. O grupo alertou que, em debates controversos, pessoas com visões opostas muitas vezes não chegam a um acordo sobre a necessidade de correção, o que pode fazer com que desinformação potencialmente prejudicial permaneça sem contestação na plataforma.

Outro ponto de atenção é que, ao contrário da verificação de fatos terceirizada, as Notas da Comunidade não terão impacto no alcance de postagens. Antes, conteúdos marcados como falsos poderiam ter sua distribuição reduzida. Com o novo sistema, as postagens continuarão sendo exibidas normalmente, mesmo que recebam uma nota alertando sobre informações enganosas.

Como funcionam as Notas

Na semana passada, ao anunciar o início das Notas da Comunidade nos Estados Unidos, a Meta afirmou que o modelo adotado seguirá o mesmo formato do X. Pelo sistema, usuários da plataforma pode adicionar informações contextuais a postagens que considerem enganosas ou polêmicas.

A Meta afirma que o objetivo é a própria comunidade decida quando e como fornecer contexto a determinados conteúdos, sem a interferência direta da empresa . Todo o sistema baseia-se na participação de usuários voluntários, que podem se escrever para produzir e avaliar notas explicativas anexadas a postagens públicas.

Para participar do programa, os usuários devem ter mais de 18 anos. Também é necessário ter uma conta ativa há pelo menos seis meses, sem um histórico de violações graves de regras da Meta. O participante também deve ter um número de telefone verificado ou estar com a autenticação de dois fatores ativada.

Embora a Meta esteja usando o algoritmo do X como base, a empresa afirma que pretende aprimorar o sistema ao longo do tempo e pode fazer ajustes em sua própria versão.

Como as notas são avaliadas

Os usuários que atenderem aos requisitos poderão adicionar notas explicativas a postagens públicas que considerem enganosas ou controversas. Essas notas têm um limite de 500 caracteres e devem conter um link de suporte confiável que justifique a informação fornecida.

As notas não serão publicadas automaticamente. Assim que um usuário submeter um comentário explicativo em uma postagem, outros colaboradores do programa precisarão avaliá-lo para determinar se ele é realmente útil e informativo.

A Meta destaca que o sistema não funciona por maioria simples para definir se uma Nota deve ser exibida. Isso significa que não basta que a maioria dos avaliadores concorde que uma nota para que ela seja publicada, o que dependerá da concordância de diferentes perfis de usuários.

Para tomar a decisão, a empresa irá aplicar algoritmos que levam em conta o histórico de cada colaboradora. “Não importa quantos colaboradores concordem com uma nota, ela não será publicada a menos que pessoas que normalmente discordam decidam que ela fornece um contexto útil”, afirma a companhia.

Os colaboradores não poderão editar notas depois de enviá-las, mas poderão deletá-las, caso queiram removê-las. Segundo a companhia, todas as observações devem seguir os Padrões da Comunidade.

O que vai aparecer para o usuário?

Os usuários verão Notas da Comunidade em postagens públicas no Facebook, Instagram e Threads. O recurso poderá ser incluído em publicações de qualquer usuário, incluindo políticos, figuras públicas e até publicações da própria Meta e de seus executivos.

Segundo a empresa, as Notas da Comunidade não estarão disponíveis para: anúncios pagos; stories e reels; e postagens privadas, incluindo grupos, mensagens diretas e conteúdos do Facebook Marketplace, Events e Dating.

Neste momento, usuários com contas apenas no Facebook não podem participar do programa como colaboradores. A participação está disponível apenas para aqueles que também usam Instagram ou Threads. No entanto, as notas serão exibidas em postagens públicas do Facebook.

A Meta ressaltou que, diferentemente do que acontecia com o programa de fact-checking, as Notas não gerarão impacto no alcance das postagens e seguirão exibidas normalmente, sem restrições na distribuição ou no engajamento.

A empresa não informou quando o sistema será expandido para outros países, incluindo o Brasil. No país, no entanto, a empresa já vem adotando outras medidas, como flexibilização da regras para remoção de discurso de ódio e mais exibição de conteúdo sobre política nos feeds.

Veja também