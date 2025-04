Meta será processada por autores após utilizar livros, sem permissão, para treinar IA

A- A+

Após ser revelado que a Meta utilizou milhões de livros e artigos da plataforma Library Genesis (LibGen), sem permissão, para treinar seu modelo de inteligência artificial generativa (Llama 3), a empresa será processada por autores da França e Reino Unido.

Segundo documentos internos, a utilização do material teve aprovação de Mark Zuckerberg, mas a Meta não compensou financeiramente nenhum dos escritores e editores afetados.

A LibGen, por sua vez, é responsável por sete milhões e meio de livros e mais de oitenta milhões de artigos acadêmicos. Os membros das indústrias criativas começam a rejeitar e se posicionar contra os métodos predatórios das empresas de tecnologia.

Com a lei de inteligência artificial da União Europeia (UE), que se aplica a todos os 27 países, editores e autores franceses anunciaram, na semana passada, que vão processar a Meta por usar suas obras para treinar seu modelo de IA sem pedir permissão.

O processo, alegando o "uso em massa não autorizado de obras protegidas por direitos autorais" para treinar o modelo de IA generativa da Meta, foi movido por três grupos.

A maior parte dessa regulamentação pioneira no mundo será implementada a partir de 2026, embora várias disposições tenham entrado em vigor em fevereiro, incluindo uma que exige que o texto, a música ou a fotografia sejam especificados como gerados por IA, além de garantir que os dados usados para treinar os modelos respeitem os direitos autorais.

A lei oferece uma opção para aqueles que não querem que seus materiais sejam usados para treinar modelos de IA.

A União Nacional Francesa de Editores disse, em um comunicado, que "diversas obras" de seus membros aparecem no banco de dados do Meta. Segundo Vincent Montagne, presidente da organização, a empresa “violou direitos autorais”.

A União Nacional de Autores e Compositores, que representa centenas de escritores, dramaturgos e compositores na França, também disse que o processo era necessário para proteger os criadores do "saque" de suas obras pela IA.

Ele também expressou preocupação com a proliferação de “livros falsos” (feitos com IA) que “competem com livros reais”.

Por fim, a Sociedade do Povo de Letras, que representa os autores, confirmou que processará a Meta.

Todos os grupos estão exigindo a “exclusão total” dos bancos de dados que a Meta criou sem autorização para treinar seu modelo de IA.

De acordo com a lei de inteligência artificial da União Europeia, os sistemas de IA generativa devem cumprir as leis de direitos autorais do bloco de 27 países e ser transparentes sobre o material usado para treinamento.

Protesto em Londres

Separadamente, a UK Publishers Association e a Cambridge University Press também condenaram o uso de conteúdo protegido por direitos autorais pela Meta para treinar sua IA, afirmando que a empresa "deveria pagar pelo conteúdo que roubou".

Nesta quinta-feira, escritores protestaram em frente aos escritórios da Meta em Londres após descobrirem que seus livros, pirateados no LibGen, foram usados para treinar a IA da Meta.

Autores renomados, incluindo o ganhador do Prêmio Nobel Kazuo Ishiguro, Tom Stoppard, Richard Osman, Sarah Waters, Kate Mosse e Val McDermid assinaram recentemente uma carta da Sociedade de Autores à Secretária de Cultura do Reino Unido, Lisa Nandy, pedindo a defesa dos meios de subsistência dos autores e que os executivos da Meta testemunhem perante o Parlamento Britânico. A declaração foi publicada na plataforma Change e já reuniu mais de dezesseis mil assinaturas.

“Não há dúvidas de que extrair obras de autores para treinamento de IA generativa é ilegal no Reino Unido”, diz a petição. “No entanto, gigantes da tecnologia como a Meta operam no país sem nenhuma investigação adequada sobre suas práticas ou as de suas empresas controladoras. Os autores ficam virtualmente indefesos, dado o enorme custo e a complexidade de litigar contra réus corporativos bem-recursos. Nós pedimos a você e ao Governo do Reino Unido que tomem todas as medidas possíveis para garantir que os direitos, interesses e meios de subsistência dos autores sejam adequadamente protegidos. Deixar de agir prontamente terá um impacto catastrófico e irreversível em todos os autores do Reino Unido, pois os direitos dos criadores são sistematicamente e repetidamente ignorados do desenvolvimento à produção.”

Na última Feira do Livro de Londres, a presidente e CEO da Association of American Publishers (AAP), Maria A. Pallante, e o presidente-executivo da Publishers Association UK, Dan Conway, indicaram que a indústria editorial global está se tornando cada vez mais consciente do impacto da IA generativa na política de direitos autorais.

Editoras e outras indústrias criativas têm afirmado repetidamente que grandes empresas de tecnologia podem e devem pagar pelo conteúdo que usam, "da mesma forma que pagam pela eletricidade que usam no curso normal dos negócios", disse a AAP.

“É desanimador saber que a Meta recorreu à pirataria para coletar conteúdo para seu desenvolvimento de IA, incluindo livros e periódicos de autores de Cambridge”, diz uma declaração da Cambridge University Press. “ A Meta deve pagar pelo conteúdo que roubou. É essencial que governos e autoridades não permitam que a Big Tech se aproprie do trabalho dos autores sem permissão . Isso reforça os riscos de regulamentação e legislação inadequadas em torno da IA e direitos autorais, como o sistema de opt-out proposto pelo Reino Unido.”

