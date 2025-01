A- A+

NEGÓCIOS Meta supera expectativas com lucro de US$ 20,8 bi no 4ºT de 2024 Matriz das redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp está tentando mostrar aos analistas que seus fortes investimentos em IA estão gerando resultados

A gigante tecnológica Meta superou suas próprias expectativas e as do mercado com uma receita de US$ 48,4 bilhões (R$ 283,5 bilhões) e lucro líquido de US$ 20,8 bilhões (R$ 121,8 bilhões) no quarto trimestre de 2024.

Assim como seus colegas da área tecnológica do Vale do Silício, a matriz das redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp está tentando mostrar aos analistas que seus fortes investimentos em inteligência artificial (IA) estão gerando resultados, após a startup chinesa DeepSeek demonstrar recentemente que é possível competir com modelos a um custo muito menor.

Veja também