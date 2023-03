A- A+

REDES SOCIAIS Meta trabalha para desenvolver rede social que concorra com o Twitter Empresa informou trabalhar em projeto de plataforma 'autônoma e descentralizada para compartilhar atualizações de texto'

A Meta, dona do Facebook, está trabalhando em uma nova plataforma de mídia social de "compartilhamento de texto", informou a empresa na sexta-feira, em um projeto visto como um potencial rival para o Twitter. Desde a aquisição da rede pelo bilionário Elon Musk, em outubro, o site sofreu interrupções, demissões e viu anunciantes fugirem da plataforma devido à falta de moderação de conteúdo.

Até agora, porém, nenhuma alternativa importante ao Twitter surgiu, deixando aos líderes globais, políticos, celebridades e empresas pouca escolha, a não ser continuar a se comunicar por meio da plataforma. Após relatórios dos sites de notícias Platformer e Moneycontrol, da Índia, a Meta confirmou na sexta-feira (10) que estava começando a trabalhar na nova plataforma.

"Estamos explorando uma rede social autônoma e descentralizada para compartilhar atualizações de texto", disse Meta em um breve comunicado por e-mail. “Acreditamos que há uma oportunidade para um espaço separado onde criadores e figuras públicas podem compartilhar atualizações oportunas sobre seus interesses.”

Os relatos da mídia disseram que o novo aplicativo da Meta usaria tecnologia que permitisse sua interoperabilidade com a rede de nicho Mastodon e outras plataformas. Isso seria uma clara ruptura com a prática usual dos gigantes da tecnologia, onde plataformas como Instagram ou YouTube são mantidas atrás de muros tecnológicos e operam usando servidores da empresa sob regras estritas.

O Mastodon é executado a partir de servidores de computação descentralizados, sem gerenciamento central ou autoridade dando as ordens. Em dezembro, Musk baniu brevemente as contas do Twitter que forneciam links para outras plataformas de mídia social, incluindo Facebook, Instagram e Mastodon.

