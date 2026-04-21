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Tecnologia Meta vai monitorar computadores de seus funcionários para treinar modelos de IA, diz agência Software de monitoramento registra movimentos do mouse, cliques e digitação. objetivo é desenvolver sistemas de Inteligência artificial capazes de executar tarefas de forma autônoma

A Meta iniciou a instalação de um software de monitoramento em computadores de funcionários nos Estados Unidos para treinar seus modelos de inteligência artificial.

Segundo a Reuters, que teve acesso a documentos e comunicados internos, o software registra movimentos do mouse, cliques e digitação.

O Model Capability Initiative (MCI), como a ferramenta é chamada, funcionará em aplicativos e sites relacionados ao trabalho e fará capturas ocasionais das telas dos funcionários.

A medida integra uma iniciativa para desenvolver sistemas de IA capazes de executar tarefas de forma autônoma.

De acordo com a Reuters, a proposta é coletar exemplos reais de interação entre pessoas e computadores para melhorar o desempenho dos modelos, especialmente em tarefas como navegação em menus, uso de atalhos e cliques.

Na segunda-feira, o diretor de tecnologia da Meta, Andrew Bosworth, informou aos funcionários que a empresa intensificaria a coleta interna de dados como parte dos esforços de “IA para o Trabalho”, informou a agência.

Embora não tenha detalhado como os modelos seriam treinados, Bosworth afirmou que a Meta seria “rigorosa” na coleta de dados e avaliações de todos os tipos de interações realizadas no ambiente de trabalho.

De acordo com a Reuters, o porta-voz da Meta, Andy Stone, confirmou que os dados coletados pelo MCI serão usados exclusivamente para treinamento de IA, e não para avaliação individual de desempenho.

Ele acrescentou que há mecanismos de proteção para conteúdos considerados sensíveis, sem detalhar quais tipos seriam excluídos.

A iniciativa ocorre em meio a uma tendência mais ampla de automatizar funções antes desempenhadas por funcionários humanos, observada entre as principais empresas de tecnologia americanas.

A Meta anunciou recentemente um plano de redução de cerca de 10% de seu quadro global a partir de maio e avalia novos cortes ao longo do ano, segundo a Reuters.

Além disso, empresas como a Amazon e a fintech Block também reduziram suas equipes corporativas nos últimos meses.

Internamente, a Meta tem incentivado o uso de sistemas de inteligência artificial em tarefas como programação e vem reorganizando funções para integrar mais diretamente essas ferramentas ao trabalho dos funcionários.

Segundo a Reuters, a empresa criou uma equipe de engenharia com o objetivo de aprimorar os recursos de codificação de seus modelos de IA e utilizá-los para desenvolver sistemas capazes de realizar a maior parte das etapas de construção, teste e lançamento de futuros produtos e infraestrutura da empresa.

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