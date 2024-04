A- A+

mercado de trabalho Metade das vagas com carteira assinada no 1º trimestre foram para jovens de até 24 anos De todas as vagas formais com carteira, 55% foram para homens e 69% para pessoas com ensino médio completo

O mercado formal de trabalho fechou o primeiro trimestre com a criação de 363,5 mil empregos para o público de 18 a 24 anos, considerando contratações menos demissões. Esse número representa 51% de todo o saldo dos postos com carteira assinada nos três primeiros meses do ano.

Foram 719 mil empregos formais, aponta os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta terça-feira (30).

O resultado geral do trimestre representa alta de 33,9% em relação ao registrado no mesmo período do ano de 2023, quando os novos postos com carteira assinada atingiram 536,8 mil.

De todas as vagas formais com carteira, 55% foram para homens e 69% para pessoas com ensino médio completo.

"Esse é um período do ano que sempre tem mais jovens procurando trabalho e eles tendem a ser incorporados, apesar da pouca experiência que muitos deles têm. Eles são incorporados em atividades de serviços, atividades agrícolas, e também, ainda que em menor proporção, na construção civil"cita Paula Montagner, subsecretária de Estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Algumas atividades de destaque para esse público são: alimentadores de produção, faxina, auxiliar de escritório, recepcionista, e entregas de bens

