Metade dos trabalhadores do mundo tem jornadas exaustivas ou carga horária muito pequena

Trabalhar das 9h às 17h não é a norma para mais da metade da força de trabalho global, de acordo com um relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A estatística mostra que, na média, os trabalhadores têm jornada de cerca de 43,9 horas semanais. Mas essa média camufla uma realidade na qual muitos têm jornada exaustiva e muitos só conseguem horário parcial ou bicos - uma carga horária que indica que trabalham por menos tempo do que precisam.

Em um estudo sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal publicado nesta sexta-feira (06), a OIT revela que cerca de um terço dos trabalhadores têm uma semana de trabalho superior a 48 horas - ou seja, quase dez horas por dia de segunda a sexta.

Enquanto isso, um quinto dos trabalhadores atua em tempo parcial, com menos de 35 horas por semana.

Embora as longas horas de trabalho tenham diminuído ligeiramente no início da pandemia e o período mais curto de horas de trabalho tenha aumentado um pouco, ambos os fenômenos já estavam voltando aos níveis pré-pandêmicos no fim de 2020, afirmou a OIT.