Metais: ouro fecha em alta, com falas divergentes do Fed no radar

O ouro encerrou a sessão desta segunda-feira, 24 em alta, conforme o mercado reagia a falas divergentes de dirigentes do Federal Reserve (Fed) acerca do futuro da política monetária dos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 0,36%, a US$ 4.094,20 por onça-troy.

O metal precioso se manteve na faixa entre US$ 4.000 e US$ 4.100 durante a sessão, mantendo a tendência dos últimos dias. Hoje, o diretor Christopher Waller disse defender um corte nas taxas de juros, pontuando que a preocupação é com o mercado de trabalho.

Enquanto isso, no fim de semana, a dirigente de Boston, Susan Collins, afirmou que o presidente Jerome Powell enfrenta um desafio para encontrar um consenso entre os dirigentes, destacando que não vê "necessidade urgente" de nova flexibilização.

Contudo, o analista do Forex.com Fawad Razaqzada aponta que "o sentimento permanece frágil, e o ouro pode ser influenciado pelos mercados de ações". Além disso, comentários de sexta do dirigente de Nova York, John Williams, apontando "espaço" para ajuste na taxa de juros, ajudaram a estabilizar o ouro e o mercado de ações dos EUA.

A aparente divisão do Fed parecia não refletir na precificação de investidores. Nesta tarde, a ferramenta de monitoramento do CME Group estimava 75,7% de chance de um corte na taxa de juros em dezembro - cenário este que o Goldman Sachs também vê como o mais provável, seguido de novas flexibilizações em 2026, levando a taxa a 3%.

