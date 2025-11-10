A- A+

MERCADO Metais: ouro fecha em alta de quase 3% e prata salta 4,5% com expectativas por cortes nos juros Na Comex, o ouro para dezembro encerrou em alta de 2,8%, a US$ 4.122,0 por onça-troy

O ouro fechou a sessão desta segunda-feira, 10, em alta, voltando a ultrapassar o patamar de US$ 4.100 pela primeira vez em quase duas semanas. O metal precioso ganha impulso conforme o mercado assimila dados econômicos que podem reforçar novos cortes de juros nos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 2,8%, a US$ 4.122,0 por onça-troy.

O metal iniciou o dia com valorização e manteve os ganhos durante a sessão, com as expectativas por nova flexibilização monetária em dezembro voltando a crescer entre os traders após dados econômicos publicados na semana passada. Dados do CME Group apontavam 66,6% de chances de um corte nos juros em 25 pontos-base (pb) na próxima reunião do Federal Reserve.

Investidores também acompanham o possível fim do shutdown do governo dos Estados Unidos, com a aprovação no Senado do projeto de financiamento federal. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, afirmou que acredita ter votos suficientes para aprovar o encerramento da paralisação.

Para o Saxo Bank, a reabertura do governo federal dos EUA restabeleceria a publicação de dados econômicos e, com isso, as chances de corte de juros poderiam ser revividas. "Porém, mais importante, redirecionaria o foco do mercado para a deterioração das perspectivas fiscais dos EUA".

A prata seguiu o movimento do ouro e também encerrou em forte alta, com de 4,5%, a US$ 50,311 por onça-troy. Para o Saxo Bank, apesar da volatilidade elevada da prata, "o padrão geral de forte demanda, a escassez em algumas partes do mercado e a recomposição de posições especulativas mantiveram a tendência de médio prazo intacta".

*Com informações de Dow Jones Newswires

