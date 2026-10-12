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ECONOMIA Metais: ouro fecha em queda, em correção de ganhos, antes do CPI dos EUA O ouro para dezembro encerrou em queda de 0,61%, a US$ 4.190,60 por onça-troy

O contrato futuro do ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 12, em correção aos ganhos recentes, em um dia de liquidez reduzida por conta do feriado do Dia de Colombo nos EUA Os investidores mantêm a atenção na publicação do índice de preços ao consumidor (CPI), na quarta-feira, que pode trazer mais sinais sobre a trajetória de juros a ser seguida pelo Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 0,61%, a US$ 4.190,60 por onça-troy. A prata para dezembro recuou 0,87%, a US$ 60,51 por onça-troy.

Em análise, o Saxo Bank afirma que o ouro tem encontrado dificuldades, mais uma vez, para se firmar acima da marca de US$ 4.200. Para o banco, a alta nos preços do metal na sexta-feira foi impulsionada pela queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e pela desvalorização do petróleo.

Para a Infinox, o foco da semana recai sobre os dados de inflação dos EUA, em busca de pistas sobre o próximo movimento do Federal Reserve (Fed) em relação aos juros. Em geral, um ambiente de juros mais altos tende a pressionar ativos que não pagam juros, como o ouro.

No entanto, a corretora ressalta que preços de energia mais baixos podem atenuar as preocupações com a inflação e reduzir a pressão sobre os rendimentos dos títulos, oferecendo algum suporte ao ouro. "O cenário de juros continua desafiador e deixa o metal precioso vulnerável a uma nova onda de vendas", pondera

*Com informações da Dow Jones Newswires

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