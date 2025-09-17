A- A+

BRASIL Metalúrgicos da Embraer entram em greve por reajuste salarial de 11% Paralisação foi aprovada nesta manhã em assembleia em São José dos Campos, SP, sede da empresa

Os metalúrgicos da Embraer entraram em greve na manhã desta quarta-feira, segundo informou o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região. A decisão pela paralisar as atividades por tempo indeterminado foi tomada nesta manhã entre os funcionários do primeiro turno, numa assembleia que reuniu pelo menos três mil metalúrgicos, segundo a entidade. A fábrica possui cerca de 12 mil trabalhadores, sendo 6 mil na produção.



O setor administrativo e empregados terceirizados seguem trabalhando.

A Embraer disse, em nota, que as demais unidades do país funcionam mormalmente e estranhou a paralisação da unidade de São José, considerando que as negociações estão em endamento.

A categoria reivindica um reajuste salarial de 11%, vale alimentação de R$ 1 mil ( o valor atual é de R$ 400 e a empresa propõe R$ 420) e assinatura de convenção coletiva para garantir estabilidade.

Na última rodada de negociação com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo(Fiesp), que representa a Embraer e o setor aeronáutico, foi proposto um reajuste salarial pela inflação (INPC), de 5,05%, recusado pelos trabalhadores.

Segundo o sindicato, a empresa também quer reduzir a estabilidade no emprego para vítimas de doenças e acidentes de trabalho. A última convenção coletiva, assinada em 2017, previa estabilidade até a aposentadoria. A empresa quer a redução da estabilidade para 21 meses (doença) e 60 meses (acidentes), diz o sindicato.

— Esta greve mostra o quanto os trabalhadores estão insatisfeitos com a política da Embraer. A fábrica está batendo recordes em lucratividade, receita e carteira de pedidos. Agora é hora de dividir esses resultados com quem está na produção — disse o diretor do Sindicato Herbert Claros.

Negociações em andamento

Em nota, a Embraer informou que respeita os direitos dos colaboradores e estranhou a ação do sindicato, na unidade Ozires Silva, que visa cercear o direito constitucional de ir e vir, já que as negociações da data-base estão em andamento junto à Fiesp e o sindicado ainda não apresentou a proposta mais recente aos trabalhadores.

Segundo a empresa, a Fiesp apresentou nesta terça, 16, uma nova proposta de reajuste salarial de 5,5% (valor acima da inflação do período) e aumento de 12,5% do vale alimentação para colaboradores com salários de até R$ 11 mil.

"As negociações continuam em andamento com todos os sindicatos que representam os colaboradores no Estado de São Paulo”, informou a empresa , observando que todas as demais unidades da empresa funcionam normalmente.

Embraer passa por fase positiva no mercado

A Embraer atravessa um bom momento nos negócios. Na semana passada, a empresa anunciou um contrato de US$ 4,4 bilhões para vender 50 unidades de jatos E195-E2 para a companhia americana Avelo Airlines. A empresa tem o direito de compra de mais 50 aeronaves, o que elevaria o pedido para US$ 8,8 bilhões. É a primeira vez que a fabricante brasileira vende este jato mais moderno aos EUA, maior mercado de aviação do mundo.

No primeiro semestre, a fabricante de aviões teve lucro de R$ 657 milhões, 58% a mais do que o obtido no mesmo período de 2024. As ações da empresa também tiveram forte valorização nos últimos seis anos, subindo 350%.

A Embraer ficou livre do adicional de 40% em tarifas anunciado por Donald Trump, elevando a taxa cobrada de produtos brasileiros para 50%. Os aviões vendidos aos EUA pela fabricante serão taxados em 10%, alíquota mínima imposta pelo governo americano.

Ainda assim, a empresa, está empenhada na busca pela tarifa zero e já acena com investimentos de US$ 500 milhões nos EUA. Os recursos seriam aplicados numa fábrica para montar o KC-390 no país, caso o avião seja escolhido pela Força Aérea americana.

Em outra frente, a companhia já havia anunciado investimentos de US$ 500 milhões ao longo de cinco anos para ampliar sua fábrica em Melbourne, na Flórida. Lá, a Embraer fabrica jatos executivos, como os modelos Phenom e Legacy.

