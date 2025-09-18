A- A+

Reajuste Metalúrgicos da Embraer suspendem paralisação e fazem nova contraproposta à empresa Categoria pede agora reajuste salarial de 9,5%; reivindicação inicial era de 11%

Em assembleia realizada nesta quinta-feira, os metalúrgicos da Embraer decidiram suspender a greve iniciada ontem pela manhã, segundo informação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região. A categoria, que reivindicava aumento salarial de 11%, também votou uma contraproposta: reajuste de 9,5%.

A Embraer ofereceu aumento salarial de 5,05% e, depois da paralisação, aumentou a proposta para 5,5%, índice que foi rejeitado numa assembleia realizada na tarde ontem.

A nova reivindicação será apresentada pelo sindicato à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo(Fiesp), que representa a Embraer nas negociações da campanha salarial. Os trabalhadores mantiveram a reivindicação de vale-compras de R$ 1 mil — a Embraer oferece R$ 450 (atualmente o valor está em R$ 400).



Também pedem a assinatura da convenção coletiva sem retirada de direitos. Segundo o sindicato, a Embraer quer a redução do período de estabilidade para os trabalhadores lesionados, o que foi rejeitado pelos metalúrgicos. Eles exigem a assinatura do documento na íntegra, sem redução de direitos. A convenção coletiva da categoria garante estabilidade no emprego até a aposentadoria para vítimas de doenças e acidentes de trabalho na fábrica. Desde 2017, o documento não é renovado pela Fiesp.

De acordo com o Sindicato, policiais militares estiveram na entrada a unidade de São José dos Campos nesta manhã. Eles retiraram faixas que estavam fixadas na entrada principal da fábrica, segundo os sindicalistas.

— A Embraer usou aparato do Estado para intimidar trabalhadores e reprimir o direito de greve, previsto na Constituição — declarou o diretor do sindicato, Herbert Claros, que disse que a greve não acabou, apenas foi suspensa. Na assembleia desta manhã, os trabalhadores decidiram manter o estado de mobilização. A Embraer não se manifestou.

No total, a Embraer emprega cerca de 12 mil pessoas em São José dos Campos.

