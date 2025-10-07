A- A+

Negócios Metanol: Mercado Livre suspende venda de bebidas destiladas E-commerce brasileiro anunciou que ficam restritos os anúncios de uísque, gim, vodka, cachaça e outros. Lacres também terão vendas suspensas

O Mercado Livre, um dos principais portais de vendas online do país, anunciou nesta terça-feira a suspensão da comercialização de bebidas destiladas na plataforma diante da crise da contaminação destes produtos por metanol, que já tem registrado vítimas no país.

"A partir de hoje, a companhia está suspendendo os anúncios de bebidas alcoólicas destiladas, os quais serão restabelecidos após uma avaliação específica", disse trecho do comunicado. Serão afetados os anúncios das bebidas uísque, gim, vodka, cachaça, rum, licor e aperitivo que entrarem no ar a partir desta terça.

Apenas vendedores autorizados pela plataforma poderão ter os anúncios de bebidas republicados.

De acordo com a nota, a medida é preventiva e visa proporcionar "um ambiente seguro" para os consumidores da plataforma. A empresa afirma que não há nenhum caso relacionado de intoxicação que tenha comprado uma bebida destilada na plataforma.

O Mercado Livre não informou um prazo para o término da interrupção, afirmando que a medida terá vigor "até que esta grave situação esteja melhor controlada nas esferas pública e privada". Além disso, a empresa afirmou ainda que está removendo anúncios de lacres de bebidas, que "podem contribuir para o agravamento da situação emergencial", disse outro trecho.

Ainda de acordo com a plataforma, já é proibida a venda de bebidas sem registro ou sem as advertências obrigatórias, de bebidas acima da graduação alcoólica permitida e também artesanais, exceto cervejas, vinhos e derivados de uva.

