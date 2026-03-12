Meteoric protocola pedido de Licença de Instalação de projeto de terras raras em Caldas, MG

A- A+

A mineradora Meteoric submeteu a documentação necessária para a obtenção da Licença de Instalação (LI) do Projeto Caldeira, em Caldas (MG), que visa a produção de terras raras. O pedido foi protocolado junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), órgão responsável pela análise e concessão da autorização ao projeto.

A solicitação da Licença de Instalação sucede a aprovação da Licença Ambiental Prévia, concedida com efeito total em dezembro de 2025.

A LI corresponde à segunda etapa de um processo de licenciamento ambiental composto por três fases: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO).

O pedido protocolado reúne uma série de estudos ambientais e sociais desenvolvidos ao longo dos últimos anos, destacou a Meteoric.

Parte desses estudos foi iniciada ainda em 2024 e posteriormente complementada com projetos de engenharia relacionados ao desenvolvimento do Projeto Caldeira.

A documentação protocolada também comprova o atendimento às 13 condicionantes socioambientais estabelecidas na Licença Prévia, além da conformidade com os programas de compensação ambiental e de relocação de Reserva Legal, em alinhamento com a legislação ambiental aplicável, disse a empresa.



