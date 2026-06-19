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Internacional

México e EUA avançam nas negociações sobre revisão do acordo que também inclui o Canadá

Dois países também começaram discussões sobre agricultura, trabalho e meio ambiente

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Bandeira dos Estados Unidos e do MéxicoBandeira dos Estados Unidos e do México - Foto 1: Aaron Burden/Unsplash; Foto 2: Chantel/Unsplash

México e Estados Unidos avançaram nesta quinta-feira (19) nas discussões bilaterais relacionadas à revisão conjunta do Acordo EUA-México-Canadá (USMCA).

De acordo com o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), durante a segunda rodada formal de conversas, as equipes dos Estados Unidos e do México avançaram nas discussões sobre as regras de origem para certos bens industriais e sobre segurança econômica.

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Os dois países também começaram discussões sobre agricultura, trabalho e meio ambiente. Além disso, as equipes técnicas dialogaram sobre o comércio de aço, alumínio e automóveis, segundo o USTR.

Em um comunicado conjunto da Secretaria de Economia do México e do USTR, foi acordado que a terceira rodada de negociações ocorrerá no próximo mês, na Cidade do México.

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