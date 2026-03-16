México enviará representantes aos EUA para discutir bloco comercial na 4ª-feira (18)

O México informou nesta segunda-feira, 16, que o ministro da Economia, Marcelo Ebrard, se reunirá com autoridades comerciais dos Estados Unidos em Washington, na próxima quarta-feira, com o objetivo de discutir a relação comercial dos dois países.

"O México irá propor a manutenção do TMEC USMCA, em inglês e a eliminação de tarifas. Cabeça fria e firmeza nos guiarão", disse Ebrard em publicação no X.Os EUA estão exigindo mudanças no tratado, e o principal negociador comercial americano disse ao Politico em dezembro que o presidente Donald Trump estaria disposto a retirar os americanos do acordo caso não consiga as condições que deseja.Trump também sugeriu no ano passado que os EUA poderiam negociar acordos separados com Canadá e México, encerrando o bloco comercial, que governos anteriores consideravam crucial para competir economicamente com a China e a União Europeia. As negociações começariam hoje, mas foram adiadas para a próxima quarta-feira.