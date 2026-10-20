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MERCADO México suspende importação de frango brasileiro após surto de doença aviária Autoridades brasileiras detectaram no domingo um surto da doença de Newcastle em uma granja comercial de perus no sul do país

O México suspendeu, nessa segunda-feira (19), a importação de carne de frango proveniente do Brasil, devido a um surto da doença de Newcastle no país, o maior exportador mundial desse produto, informou a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Trata-se de uma infecção respiratória altamente contagiosa entre as aves. Ela provoca alterações nervosas, redução na produção de ovos e altos índices de mortalidade, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal.

A doença de Newcastle não representa um risco grave para o ser humano.

Além da carne de frango, a suspensão também se aplica a outros produtos de origem avícola, como aves vivas e ovos férteis, informou o órgão mexicano em comunicado.

“A medida foi adotada com o propósito de proteger a produção avícola nacional, uma vez que o México é um país livre da doença de Newcastle”, indicou a pasta.

As autoridades brasileiras detectaram no domingo um surto da doença de Newcastle em uma granja comercial de perus no sul do país, segundo a Agência Brasil.

O estabelecimento foi interditado e foi informado que serão implementadas medidas de controle e erradicação do surto.

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