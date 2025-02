A- A+

NEGÓCIOS MGM Resorts estreia no país com plataforma de apostas on-line Serviço marca a entrada da companhia no mercado latino-americano

O MGM Resorts International, um dos maiores conglomerados de entretenimento do mundo, lançou ontem a plataforma de apostas on-line BetMGM Brasil em parceria com o Grupo Globo. A estreia do serviço, disponível em todo o país, marca a entrada da companhia no mercado latino-americano.

Por enquanto, a plataforma está disponível apenas pelo site betmgm.bet.br. Em breve, será lançada nas lojas de aplicativo de celular. O serviço, inicialmente, tem foco em três segmentos: apostas esportivas, jogos de cassino e cassino ao vivo. Entre as opções disponíveis, há mesas de jogos com crupiês brasileiros e transmissões ao vivo diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos.

Com sede em São Paulo e uma equipe de 200 pessoas, a empresa oferecerá um portfólio que inclui mil jogos on-line, inclusive de outros países onde atua. Além dos EUA, onde está presente em 29 estados que têm o mercado de apostas regulado, a BetMGM mantém atividades em dez países europeus.

A autorização para atuar no Brasil foi concedida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda em dezembro do ano passado, na primeira lista de operadores certificados para oferecer o serviço de apostas on-line no país. A licença tem validade de cinco anos, renováveis, e incluiu pagamento de outorga de R$ 30 milhões.

DNA de entretenimento

Conhecido por seus hotéis, cassinos, resorts de luxo e espetáculos, o grupo MGM Resorts anunciou em agosto do ano passado o lançamento do serviço no Brasil em parceria com o Grupo Globo. A empresa, na ocasião, destacou que o país contava com 20 milhões de apostadores ativos e um mercado estimado em mais de US$ 3 bilhões, com crescimento anual de dois dígitos.

No arranjo societário, a MGM detém participação majoritária, enquanto o Grupo Globo figura como sócio minoritário. Um dos objetivos da parceria é o desenvolvimento de serviços voltados exclusivamente para o público brasileiro, diz o CEO da BetMGM no Brasil, Almir Silva. Para isso, a empresa conta com estúdios próprios de desenvolvimento dos jogos, como o Push Gaming.

— Queremos trazer um conteúdo que seja adaptado ao público brasileiro. Um dos exemplos disso é o jogo do Cartola 10 (jogo no estilo de caça-níqueis), que já faz parte da plataforma. Mas outros podem ser desenvolvidos também. O diferencial para médio e longo prazos no mercado local vai estar nessa capacidade de customizar a experiência — projeta o executivo.

A chegada da marca ao Brasil será acompanhada por uma campanha publicitária prevista para o fim deste mês. Com criação da Artplan, agência do Grupo Dreamers, a campanha deve reforçar a identidade da MGM como um grupo de entretenimento.

— Nosso DNA é entretenimento. Enquanto muitas marcas se posicionam fortemente no esporte, a BetMGM Brasil quer oferecer uma experiência diferenciada para os apostadores, ampliando o conceito de diversão — diz Silva, que acrescenta que a plataforma irá acompanhar avanços na regulamentação para possível expansão do portfólio, incluindo jogos como pôquer.

Para acessar a plataforma, disponível apenas a maiores de 18 anos, é preciso fazer um cadastro gratuito no site, que inclui a verificação do usuário com documentos oficiais, como carteira de motorista e identidade. O depósito mínimo é de R$ 20.

Jogos certificados

No ano passado, a BetMGM registrou receita líquida de US$ 2,1 bilhões, um crescimento de 7% em relação ao ano anterior. Em balanço financeiro apresentado ontem, a companhia projeta receita de até US$ 2,5 bilhões em 2025.

Além de seguir as exigências da regulação brasileira para o jogo responsável, a plataforma vai aplicar tecnologia como o monitoramento por inteligência artificial para detectar padrões de comportamento de usuários que possam ser potencialmente problemáticos. Nesses casos, a empresa pode entrar em contato com o jogador e indicar tratamento especializado.

Segundo o executivo da BetMGM, todos os jogos disponíveis na plataforma passaram por certificação em laboratórios especializados que garantem a conformidade com as regulamentações locais. Nos casos de conteúdos do exterior que são oferecidos no Brasil, ele conta que houve uma adaptação para que estivessem de acordo com as regras do país.

Pela regulação brasileira, as empresas são obrigadas a implementar políticas de prevenção ao jogo patológico, como ferramentas de controle de tempo nas plataformas e práticas para atendimento aos jogadores.

