Microsoft anuncia demissão 1.900 funcionários da divisão de videogames

A Microsoft vai demitir 1.900 funcionários de suas divisões de videogames, incluindo empregados da Activision Blizzard, cuja aquisição foi concluída há três meses pela gigante da tecnologia por US$ 69 bilhões. O corte representa 8% das pessoas que trabalham no setor na Microsoft. O site The Verge foi o primeiro a publicar as demissões.

O chefe da Activision, Rob Kostich, disse que os cortes foram feitos “para redefinir e realinhar nossos recursos para o futuro”. Outras empresas de videogames, incluindo a Riot Games, também anunciaram demissões em massa.

O corte atinge várias estruturas da Activision, como seu braço de entretenimento, a Blizzard Entertainment, que está fazendo mudanças como parte das demissões. A empresa cancelou o jogo Odyssey. O presidente, Mike Ybarra, e o diretor de design, Allen Adham, também estão deixando a companhia.

Em nota à equipe, o presidente da Microsoft Studios, Matt Booty, disse que Ybarra “decidiu deixar a empresa”. Ele anunciou sua saída em uma publicação no X (antigo Twitter).

“Já tendo passado mais de 20 anos na Microsoft e com a aquisição da Activision Blizzard, é hora de (mais uma vez) me tornar o maior fã externo da Blizzard”, escreveu Ybarra.

