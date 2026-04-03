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TECNOLOGIA

Microsoft anuncia investimento de US$ 10 bilhões no Japão em IA e segurança cibernética

A Microsoft revelou uma colaboração estratégica com a SoftBank e a Sakura Internet para expandir as opções de infraestrutura de IA

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A Microsoft revelou uma colaboração com a SoftBank e a Sakura InternetA Microsoft revelou uma colaboração com a SoftBank e a Sakura Internet - Foto: Eva Hambach/AFP

A Microsoft anunciou nesta sexta-feira (3) um investimento de US$ 10 bilhões no Japão para o período de 2026 a 2029. O aporte, o maior da história da companhia no país, visa acelerar a economia digital e a segurança nacional japonesa em alinhamento com as prioridades da primeira-ministra Sanae Takaichi.

No pilar de tecnologia, a Microsoft revelou uma colaboração estratégica com a SoftBank e a Sakura Internet para expandir as opções de infraestrutura de IA operando sob soberania de dados local.

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A iniciativa permitirá que provedores domésticos ofereçam serviços de computação de IA baseados em GPU através do Azure, garantindo que os dados permaneçam em território japonês.

Além disso, a empresa expandiu o serviço Azure Local para apoiar organizações com requisitos rigorosos de governança, permitindo operações desconectadas da nuvem pública em setores críticos.

No campo da capacitação, a Microsoft se comprometeu a treinar mais de um milhão de profissionais em ferramentas de IA até 2030, visando suprir a escassez de mão de obra qualificada em setores industriais estratégicos. Este movimento ocorre em um cenário de forte adoção da tecnologia no Japão, onde o Microsoft 365 Copilot já é utilizado por 94% das maiores empresas do índice Nikkei 225.

O investimento também abrange o fomento à pesquisa científica por meio de subsídios e a oferta de soluções como o Azure Local, que permite a governança de dados em ambientes desconectados da nuvem pública, fortalecendo a resiliência econômica do país.

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