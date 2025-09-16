A- A+

tecnologia Microsoft anuncia US$ 30 bi em investimentos no Reino Unido durante visita de Trump Paralelamente, será firmado um acordo bilateral destinado a impulsionar a cooperação tecnológica entre Reino Unido e Estados Unidos nos campos de IA

A gigante americana Microsoft anunciou nesta terça-feira (16) um investimento de 30 bilhões de dólares (R$ 160 bilhões) no Reino Unido, metade deles em computação remota e inteligência artificial (IA), quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inicia uma visita oficial ao país europeu.

Este compromisso é o mais importante de um conjunto de 31 bilhões de libras (R$ 224 bilhões) em investimentos de empresas americanas em IA e tecnologias de ponta, anunciado pelo governo britânico por ocasião da visita de Trump.

Paralelamente, será firmado um acordo bilateral destinado a impulsionar a cooperação tecnológica entre Reino Unido e Estados Unidos nos campos de IA, computação quântica e energia nuclear, detalhou o governo britânico em comunicado.

O Reino Unido é um dos países que mais atraiu investimentos privados no campo da inteligência artificial nos últimos dez anos, atrás da China e muito distante dos Estados Unidos, segundo o relatório Artificial Intelligence Index 2025 da Universidade de Stanford.

O investimento da Microsoft, que se desenvolverá ao longo de quatro anos, inclui 15 bilhões de dólares (R$ 79,6 bilhões) "para desenvolver a infraestrutura da nuvem e a inteligência artificial" e, em particular, "construir o maior supercomputador do país", enquanto o restante será destinado às operações existentes da empresa.

O Google, outra gigante tecnológica americana, anunciou nesta terça-feira que investirá mais de 6,79 bilhões de dólares (R$ 35,5 bilhões) em centros de dados e projetos de IA no Reino Unido ao longo de dois anos.

