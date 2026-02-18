A- A+

TECNOLOGIA Microsoft anunciou que está 'no ritmo' de investir US$ 50 bi em IA nos países do Sul Global Anúncio foi feito na Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial, que acontece em Nova Délhi, que contará com a participação do presidente Lula

A Microsoft disse nesta quarta-feira (18) que está no caminho para investir US$ 50 bilhões até o fim da década para ajudar a expandir a inteligência artificial para países do “Sul Global”, que refere-se a países em desenvolvimento, emergentes ou de baixa renda, em sua maioria localizados no hemisfério sul.

Segundo reportagem da Reuters, o anúncio foi feito na Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial (IA), que acontece em Nova Délhi, na Índia.

Durante a cúpula de IA, altos executivos de gigantes globais de inteligência artificial se reúnem com vários líderes mundiais nesta semana, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desembarca nesta quarta-feira na Índia.

A partir de amanhã, Lula participará da cúpula que discutirá a segurança e governança relacionadas à tecnologia. No sábado, dia 21, o brasileiro será recebido em visita de Estado pelo primeiro-ministro, Narendra Modi, e cumprirá agenda de encontros com lideranças indianas.



No ano passado, acrescenta a Reuters, a Microsoft anunciou investimentos em inteligência artificial no valor de US$ 17,5 bilhões na Índia, à medida que a gigante de tecnologia dos Estados Unidos aprofundou sua aposta em um dos mercados digitais que mais crescem no mundo.

