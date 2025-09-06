Seg, 08 de Setembro

Tecnologia

Microsoft atribui interrupção do serviço de nuvem a cortes de cabos no Mar Vermelho

Empresa não informou como os cabos foram rompidos e disse que usuários do serviço Azure podem sofrer com lentidão

Microsoft - tráfego que atravessa o Oriente Médio com origem ou destino para as regiões da Ásia ou da Europa pode sofrer interrupções ainda maioresMicrosoft - tráfego que atravessa o Oriente Médio com origem ou destino para as regiões da Ásia ou da Europa pode sofrer interrupções ainda maiores - Foto: Eva Hambach/AFP

A Microsoft informou neste sábado, 6, que usuários do seu sistema de serviço de nuvem, o Azure, podem sofrer lentidão por causa de vários cortes em cabos submarinos de internet no Mar Vermelho. O aviso não especificou como os cabos foram rompidos.

O tráfego que atravessa o Oriente Médio com origem ou destino para as regiões da Ásia ou da Europa pode sofrer interrupções ainda maiores, disse a empresa em um comunicado online.

"Nossas equipes de engenharia estão gerenciando ativamente a interrupção por meio de capacidade diversificada e redirecionamento de tráfego, além de discutir opções alternativas de capacidade e provedores na região".

O Mar Vermelho é uma rota de telecomunicações fundamental, que conecta a Europa à África e à Ásia via Egito.

Reparar cabos submarinos na região tem sido um desafio em virtude dos constantes conflitos, incluindo ataques dos rebeldes Houthis do Iêmen a embarcações no Mar Vermelho, que vêm causando problemas ao comércio global.

A empresa alertou ainda que o problema pode levar algum tempo para ser reparado. O Azure é o segundo maior provedor de nuvem do mundo, atrás apenas do AWS, da Amazon.

