Microsoft coloca em operação parte de seus novos data centers no Brasil

A Microsoft anunciou nesta terça (10) que parte da sua nova infraestrutura de datacenters no Brasil entrou em funcionamento em janeiro deste ano. A operação faz parte do projeto de investimentos de US$ 14,7 bilhões no país até 2028, anunciado em 2024 por Satya Nadella, CEO da gigante.

“Esse é o maior investimento único que a Microsoft já fez no Brasil. E a gente acabou de inaugurar os dois primeiros data halls em janeiro deste ano”, disse Priscyla Laham, presidente da Microsoft Brasil, na abertura do Microsoft AI Tour, evento global da companhia que apresenta novidades para diferentes regiões do mundo.

Data hall é o nome dado aos prédios que compõem um data center, abrigando os computadores e servidores necessários para o processamento de informações. A Microsoft não revelou quantos data halls estão previstos para os novos data centers, mas confirma que dois prédios já estão em operação — a infraestrutura externa já está finalizada.

Atualmente, a companhia tem data centers em construção em Hortolândia e Sumaré, ambas na região de Campinas, mas a gigante não especificou em quais municípios estão os data halls em operação.

“A gente já tem pronta toda a área externa desses data centers, então agora é só evoluir no cronograma. Isso garante a capacidade que a gente precisa no Brasil”, afirmou Laham.

A executiva também atualizou as iniciativas de qualificação em inteligência artificial no país — esse foi o outro projeto anunciado pela gigante em 2024. O treinamento de brasileiros para IA acontece a partir do programa ConectAI, que envolve a parceria da Microsoft com 26 organizações, incluindo governos, instituições de ensino e ONGs.

Na época, o objetivo da companhia era treinar 5 milhões de brasileiros em IA até 2028. Segundo Laham, mais da metade desse objetivo já foi atingido.

“A gente já tem 2,8 milhões de pessoas que terminaram as trilhas de treinamento, e 6,6 milhões entraram e já começaram a ver algumas trilhas de treinamento, mas ainda não terminaram. A gente tem quase 1 milhão de certificações, que é muito importante para gerar empregabilidade”, afirmou a executiva.

