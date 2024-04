Microsoft cria IA de baixo custo capaz de rodar em smartphones e computadores simples

Na corrida frenética para construir sistemas de inteligência artificial generativa, o mantra da indústria de tecnologia tem sido: quanto maior, melhor, não importa o preço. Agora as empresas de tecnologia estão começando a adotar tecnologias de IA menores, que não são tão poderosas, mas custam muito menos. E para muitos clientes, isso pode ser uma boa troca.

A Microsoft lançou nesta terça-feira três modelos simples de IAque fazem parte de uma família de tecnologia batizada de 'Phi-3'.

A empresa disse que mesmo o menor dos três modelos teve um desempenho quase tão bom quanto o GPT-3.5, um sistema muito maior que sustentava o chatbot ChatGPT da OpenAI quando surpreendeu o mundo em seu lançamento no final de 2022.

O menor modelo Phi-3 pode caber em um smartphone, então pode ser usado mesmo que não esteja conectado à internet. E pode ser executado nos tipos de chips que alimentam computadores regulares, em vez de processadores mais caros fabricados pela Nvidia.

Baixo custo aos clientes

Como os modelos menores requerem menos processamento, os grandes provedores de tecnologia podem cobrar menos dos clientes para usá-los. Eles esperam que isso signifique que mais clientes possam aplicar IA em lugares onde os modelos maiores e mais avançados têm sido muito caros.

Embora a Microsoft tenha dito que usar os novos modelos seria "substancialmente mais barato" do que usar modelos maiores como o GPT-4, ela não ofereceu especificações.

Os sistemas menores são menos potentes, o que significa que podem ser menos precisos ou parecer mais desajeitados. Mas a Microsoft e outras empresas de tecnologia estão apostando que os clientes estarão dispostos a abrir mão de parte do desempenho se isso significar que finalmente podem pagar por IA.

Os clientes imaginam muitas maneiras de usar a IA, mas com os maiores sistemas "eles pensam, 'Ah, mas sabe, eles podem ficar meio caros'", disse Eric Boyd, um executivo da Microsoft. Modelos menores, quase por definição, são mais baratos de implantar, disse ele.

Boyd disse que alguns clientes, como médicos ou preparadores de impostos, poderiam justificar os custos dos sistemas de IA maiores e mais precisos porque seu tempo era tão valioso. Mas muitas tarefas podem não precisar do mesmo nível de precisão.

Anunciantes online, por exemplo, acreditam que podem segmentar melhor os anúncios com IA, mas precisam de custos mais baixos para poder usar os sistemas regularmente.

"Quero que meu médico acerte as coisas", disse Boyd. "Em outras situações, em que estou resumindo as análises de usuários online, se estiver um pouco fora, não é o fim do mundo."