EMPREGO Microsoft demitirá 9.000 funcionários em segunda onda de cortes de 2025 De acordo com a gigante americana, menos de 4% da força de trabalho total da empresa será impactada. Cortes afetarão diversas equipes, regiões e níveis de antiguidade

A Microsoft iniciou uma nova onda de demissões que afetará cerca de 9.000 funcionários, representando a segunda grande rodada de cortes neste ano, em um esforço para controlar custos. Menos de 4% da força de trabalho total da empresa será impactada, segundo um porta-voz.

As demissões afetarão diversas equipes, regiões e níveis de antiguidade e têm como objetivo simplificar processos e reduzir camadas de gestão, disse o representante da empresa:

— “Continuamos implementando mudanças organizacionais necessárias para posicionar melhor a empresa e as equipes para o sucesso em um mercado dinâmico.





A Bloomberg já havia noticiado anteriormente que a Microsoft planejava cortar milhares de empregos em julho, afetando principalmente vendedores e também divisões como o Xbox. As demissões seguem uma rodada anterior, em maio, que atingiu 6.000 pessoas — com maior impacto sobre cargos dos setores de produto e de engenharia.

A empresa contava com 228.000 funcionários no fim de junho de 2024, sendo 45.000 deles nas áreas de vendas e marketing. A Microsoft costuma reestruturar equipes e anunciar outras mudanças perto do encerramento de seu ano fiscal, que termina em junho.

O principal executivo de vendas da Microsoft, Judson Althoff, planeja tirar uma licença sabática de dois meses a partir deste mês, segundo informou a Bloomberg. A empresa declarou que a licença já estava programada e que ele retornará em setembro.

