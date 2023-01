Microsoft demite 10 mil funcionários, em semana de cortes nas Big Techs

A- A+

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira (17) a demissão de 10 mil funcionários em todo o mundo, o equivalente a 5% de sua força de trabalho, em mais uma semana difícil para as Big Techs. A empresa assumirá um encargo de US$ 1,2 bilhão no segundo trimestre relacionado a essa medida. A nova onda de demissões é mais um capítulo da crise enfrentada pelo setor de tecnologia, diante do cenário econômico global desafiador e queda de investimentos.

O CEO Satya Nadella disse que a empresa está vendo "os clientes otimizarem seus gastos digitais para fazer mais com menos".

Ainda nesta semana, a Amazon deverá dar início à maior rodada de cortes de sua história (até 18 mil postos), com foco nas áreas de varejo e recursos humanos, segundo a Bloomberg.

Em novembro, Meta, Twitter e Amazon demitiram juntas quase 26 mil profissionais. Ao final dos resultados do terceiro trimestre, Alphabet (dona do Google), Amazon, Meta (dona do Facebook) e Microsoft perderam mais de US$ 350 bilhões em valor de mercado.

Crise no setor

As demissões têm afetado empresas de todo o setor de tecnologia. A Salesforce, fornecedora de software comercial, anunciou esse mês planos de demitir 8 mil funcionários (10% de sua força de trabalho, o que seria a maior redução de pessoal de sua história). A Unity, por sua vez, demitiu 284 funcionários. A desenvolvedora de software de jogos já havia anunciado demissões em junho, quando cortou cerca de 225 empregos.

Os cortes na Microsoft, lembra o WSJ, ocorre uma semana antes de a empresa detalhar seus últimos ganhos trimestrais. No final do ano passado, a gigante do software dos EUA disse que uma forte queda nas vendas de computadores pessoais e a valorização do dólar estavam pesando na expansão. A receita da empresa no terceiro trimestre cresceu 11% em relação ao ano anterior, o número mais fraco em mais de cinco anos.

Investimento em IA

A perspectiva de novas demissões na Microsoft , contudo, pode esfriar os recentes anúncios de investimentos por parte da empresa que despertam atenção neste início do ano. A empresa negocia aumentar o investimento na startup OpenAI e já anunciou que prevê adicionar o bot de inteligência artificial ChatGPT da empresa à sua plataforma baseada em nuvem Azure, o que mostra o apetite da empresa pela vanguarda do mercado de inteligência artificial.

