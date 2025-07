A- A+

NEGÓCIOS Microsoft é a segunda empresa da História a alcançar US$ 4 tri em valor de mercado Movimento acontece após divulgação de resultados positivos no último trimestre

A Microsoft alcançou US$ 4 trilhões em valor de mercado pela primeira vez na história. O movimento acontece após a divulgação ontem, 30, de resultados positivos. Com a marca, a empresa de tecnologia é a segunda a atingir tal feito, após a Nvidia também ser a pioneira a alcançar esta marca.

A companhia de software também anunciou a previsão de um recorde de US$ 30 bilhões em investimentos para o próximo trimestre, além de reportar vendas robustas em seu negócio de computação em nuvem, chamado Azure.

Antes da abertura oficial das negociações, às 10h30 (Horário de Brasília), as ações da Microsoft chegaram a subir 8%. Logo após o início do pregão regular, o papel avançava mais de 5%. A companhia entrou para o time das que valem mais de US$ 1 trilhão há seis anos.

A recuperação da empresa foi até veloz. Isso porque a Microsoft, assim como outras diversas empresas, se recuperou em quase 50% em relação às mínimas de abril de 2025, quando os mercados globais foram abalados pela guerra tarifária de Donald Trump.

Veja também