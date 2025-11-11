A- A+

INVESTIMENTOS Microsoft e Google vão investir mais de US$ 16 bi em infraestrutura de IA na Europa A Microsoft afirmou que mais de US$ 10 bilhões em financiamento seriam destinados a um centro de dados em Sines, no sudoeste de Portugal

A Microsoft e a Google, da Alphabet, disseram que vão investir mais de US$ 16 bilhões para expandir a infraestrutura de inteligência artificial na Europa, o mais recente compromisso de gastos de gigantes da tecnologia dos EUA em sua tentativa de reforçar a capacidade de IA no exterior.

A Microsoft afirmou que mais de US$ 10 bilhões em financiamento seriam destinados a um centro de dados em Sines, no sudoeste de Portugal, começando no início do próximo ano.

A Microsoft está construindo a instalação com a Nvidia, a startup britânica de infraestrutura de IA Nscale Global Holdings e a construtora de centros de dados Start Câmpus.

Enquanto isso, a Google disse que injetaria 5,5 bilhões de euros (US$ 6,36 bilhões) para expandir a infraestrutura de IA e escritórios na Alemanha até 2029. A empresa pontuou que a soma cobre um novo centro de dados em Dietzenbach, uma instalação de centro de dados existente em Hanau e trabalhos para expandir escritórios em Berlim, Frankfurt e Munique.

Os anúncios são os mais recentes compromissos de gastos de empresas americanas que buscam expandir operações no exterior para satisfazer a crescente demanda por serviços de IA. Fonte: Dow Jones Newswires.

