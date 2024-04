Microsoft e OpenAI planejam data center de US$ 100 bi que inclui supercomputador para treinar IA

A- A+

A Microsoft e a OpenAI, sua empresa parceira de inteligência artificial, estão planejando a criação de um data center que pode custar até US$ 100 bilhões. O projeto inclui um supercomputador chamado 'Stargate' que deverá contar com milhões de chips especializados para treinar a IA da OpenAI, segundo reportagem do 'The Information' que cita fontes anônimas.

O objetivo é criar um supercomputador nos Estados Unidos que seja capaz de realizar tarefas computacionais complexas, colocando a Microsoft e a OpenAI na vanguarda da corrida da inteligência artificial.

A Microsoft provavelmente pagará pelo projeto bilionário. O financiamento é cerca de 100 vezes mais caro que a maioria dos data centers atualmente, segundo relato de uma fonte.

A ideia por trás do 'Stargate'

'Stargate' é o suposto nome do supercomputador que faz parte do projeto, com lançamento previsto para 2028. Seu nome pode ser uma referência a uma série de TV em que cientistas e soldados viajam através de um portal do mesmo nome que dá acesso a outros planetas. Uma espécie de 'buraco' que dá passagem à exploração de novos mundos.



O conceito se aproxima da teoria da Singularidade, que também dá nome a um episódio da série 'Stargate'. Em tese, seria um fenômeno onde a inteligência das máquinas poderá atingir um ponto tão singular que será incontrolável, irreversível e capaz de igualar ou até ultrapassar a capacidade humana.

