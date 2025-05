Microsoft, Europol e EUA atacam infraestrutura de vírus amplamente usado em roubo de dados

A- A+

A Microsoft e a Europol anunciaram, nesta quarta-feira (21), que trabalharam juntas, com a participação do governo dos Estados Unidos, para neutralizar a infraestrutura que permitiu a disseminação de um vírus de origem russa e a venda de informações obtidas por meio dele.

Conhecido como Lumma Stealer ou simplesmente Lumma, o vírus é "o malware preferido para roubar dados por centenas de agentes que representam uma ameaça à segurança cibernética", disse a Microsoft em um comunicado.

Este é um software "MaaS" (Malware como Serviço), que é um software vendido on-line e pode ser usado por qualquer criminoso cibernético, não apenas seus desenvolvedores.

Disponível desde 2022, ele foi desenvolvido por um programador russo chamado Shamel.

Entre meados de março e meados de abril, a Unidade de Crimes Cibernéticos (DCU) da Microsoft identificou aproximadamente 394.000 computadores que executam o software do sistema operacional Windows infectados com o Lumma Stealer em todo o mundo.

Segundo um mapa divulgado nesta quarta-feira, eles estavam concentrados principalmente nos Estados Unidos, México, Brasil, Europa Ocidental e Japão.

O caso também foi levado à Justiça dos EUA, especificamente a um tribunal da Geórgia, que aprovou a adoção de medidas para deter a propagação do vírus.

Trabalhando com a Europol, o Departamento de Justiça dos EUA e o Centro de Controle de Crimes Cibernéticos do Japão (JC3), a Microsoft bloqueou, suspendeu ou removeu com sucesso aproximadamente 2.300 endereços de internet que formavam a espinha dorsal do Lumma.

O Departamento de Justiça dos EUA também conseguiu tomar o controle da entidade central do ecossistema Lumma, o que dificultou o uso da plataforma dedicada à revenda de dados roubados pelo vírus.

Em uma entrevista com o blogueiro de segurança cibernética g0onxja no final de 2023, Shamel afirmou ter cerca de 400 clientes. Ele até criou um logotipo associado ao seu software, representando um pássaro branco em um fundo azul.

"Esta operação é um exemplo claro de como a colaboração público-privada está transformando a luta contra o crime cibernético", disse Edvardas Sileris, chefe do Centro Europeu de Crimes Cibernéticos da Europol, citado em um comunicado da agência europeia.

