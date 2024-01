A- A+

TECNOLOGIA Microsoft expande o Copilot para consumidores e pequenas empresas Versão do assistente de IA será vendida a US$ 20 (R$ 97) por mês com acesso à mais recente tecnologia ChatGPT

Leia também

• Inteligência Artificial afetará 60% dos empregos nas economias avançadas, diz FMI

• Apple é a primeira "big tech" a ter o mesmo número de homens e mulheres no Conselho de Administração

• Apple dá desconto de até R$ 342 no iPhone... Mas só na China

A Microsoft está expandindo seu assistente de inteligência artificial para os consumidores e disponibilizando a versão corporativa para empresas menores, enquanto tenta aumentar o número de clientes pagantes para os novos serviços.

A empresa está vendendo uma versão do Copilot para consumidores, no valor de US$ 20 (R$ 97) por mês, com acesso à mais recente tecnologia ChatGPT da OpenAI e recursos de criação de imagens, informou a gigante do software com sede em Redmond, Washington, em comunicado.

Os consumidores com uma assinatura do Office na nuvem poderão usar o Copilot para ajudar a responder perguntas, resumir dados e criar conteúdo no Word, Outlook, Excel e PowerPoint.

A empresa, que tem vendido um produto semelhante para grandes empresas por uma taxa mensal de US$ 30 por usuário, se livrará do mínimo de 300 assinaturas para seu serviço corporativo.

Como a Microsoft reformulou quase todos os seus produtos em torno de ferramentas de inteligência artificial baseadas na tecnologia da OpenAI, seus produtos Office continuam sendo uma das melhores maneiras de fazer com que os clientes paguem mais pela assistência de IA.

Os executivos disseram que a demanda está excepcionalmente alta, com o chefe do Azure, Scott Guthrie, comparando-a às filas do lado de fora das lojas para comprar o software Windows 95 há quase três décadas.

A Microsoft está testando o Copilot Office, agora chamado de Copilot para Microsoft 365, desde março. A empresa começou a vendê-lo amplamente em novembro, desde que as empresas comprassem pelo menos 300 assinaturas. Isso deixou de fora as pequenas empresas e aquelas que queriam começar com um teste menor, disse Jared Spataro, vice-presidente da big tech, em uma entrevista.

"Nunca vimos demanda no espaço comercial por um produto como estamos vendo para o Copilot do Microsoft 365", disse ele. "Tivemos uma pressão nunca vista de pequenas e médias empresas dizendo 'por que vocês não nos deixam comprar isso? Deixe-nos experimentar'".

A Microsoft anunciou os novos serviços antes do Fórum Econômico Mundial em Davos, onde o CEO Satya Nadella falará em uma entrevista à Bloomberg.

O serviço ao consumidor da Microsoft, chamado Copilot Pro, oferece recursos semelhantes ao ChatGPT Plus da OpenAI pelo mesmo preço, embora a integração com o Office diferencie seu produto, disse Spataro.

A empresa planeja lançar uma ferramenta de construção, semelhante à que a OpenAI revelou no ano passado, que permitirá que os indivíduos criem seus próprios Copilots para um tópico específico, um serviço que já está disponível para empresas.

As regras de privacidade da Microsoft para a versão do consumidor também diferem da versão comercial. Ao contrário dos dados de clientes corporativos, a Microsoft disse que vai reter uma parte dos avisos e respostas do modelo do consumidor para treinar novamente os modelos e aprimorar o produto.

Veja também

OPORTUNIDADE Prefeitura do Recife anuncia novo concurso para a área da saúde; mais de 300 vagas estão disponíveis