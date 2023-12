A- A+

PARCERIA Microsoft faz aliança com sindicatos para ''diálogo'' sobre impacto da IA no trabalho Gigante de tecnologia se compromete a dar capacitação para trabalhadores sobre como lidar com a inteligência artificial

A Microsoft está se unindo a sindicatos para criar "um diálogo aberto" sobre como a inteligência artificial afetará os trabalhadores.

A gigante do software está formando uma aliança com a Federação Americana do Trabalho e o Congresso de Organizações Industriais (AFL- CIO na sigla em inglês), que compreende 60 sindicatos que representam 12,5 milhões de trabalhadores, de acordo com uma declaração nesta segunda-feira.

De acordo com a parceria, a Microsoft, sediada em Redmond, Washington, fornecerá aos líderes trabalhistas e aos trabalhadores um treinamento formal sobre o funcionamento da inteligência artificial. As sessões de treinamento vão começar no início de 2024.

A Microsoft também começará a coletar feedback de grupos trabalhistas e se concentrará em sindicatos e trabalhadores em "setores-chave selecionados".

O acordo também inclui um modelo para termos de "neutralidade" que facilitaria a organização de sindicatos na Microsoft. A medida expande uma abordagem com a qual a empresa já concordou para seus funcionários de videogames e estabelece as bases para uma sindicalização mais ampla na empresa.

Os acordos de neutralidade comprometem as empresas a não realizar campanhas antissindicais em resposta à organização dos trabalhadores.

Em um evento em Washington anunciando a parceria, o presidente da Microsoft, Brad Smith, disse que o objetivo é trazer os dois grupos para a mesa de negociações para "melhorar" a forma como as pessoas trabalham.

"Não posso me sentar aqui e dizer que a IA nunca substituirá um emprego. Acho que isso não seria honesto", disse ele. "A IA foi bem projetada para acelerar e eliminar algumas das partes do trabalho das pessoas que podem ser consideradas estafantes." — "Ao trabalhar diretamente com os líderes trabalhistas, podemos ajudar a garantir que a IA atenda aos trabalhadores do país", concluiu.

Os objetivos da aliança incluem "compartilhar informações detalhadas com líderes trabalhistas e trabalhadores sobre as tendências da tecnologia de IA, incorporando as perspectivas e a experiência dos trabalhadores no desenvolvimento da tecnologia" e "ajudar a moldar políticas públicas que apoiem as habilidades e necessidades tecnológicas dos trabalhadores da linha de frente".

"Essa parceria reflete o reconhecimento do papel fundamental que os trabalhadores desempenham no desenvolvimento, na implantação e na regulamentação da IA e das tecnologias relacionadas", disse a presidente da AFL-CIO, Liz Shuler, que chamou a colaboração de "uma aliança inovadora" e "histórica".

Em um desenvolvimento relacionado, a Microsoft concordou em incluir uma linguagem que rege seu uso de IA em um contrato que abrange algumas centenas de funcionários do estúdio de videogame da empresa, ZeniMax. O acordo provisório faz parte das negociações com a Communications Workers of America, a primeira negociação coletiva nos EUA na história da Microsoft.

A linguagem incorpora os seis princípios de IA anunciados anteriormente pela Microsoft, que comprometem a empresa a garantir que os sistemas "tratem todas as pessoas de forma justa" e "capacitem todos e envolvam as pessoas".

No novo acordo, ao qual a Bloomberg News teve acesso, a Microsoft se compromete a aplicar "esses princípios de inteligência artificial em todas as nossas tecnologias de IA para ajudar os funcionários a obter maior produtividade, crescimento e satisfação no trabalho que fazem". A Microsoft não fez comentários em resposta a perguntas sobre o texto do contrato de IA.

Veja também

ORÇAMENTO Rio vai entrar na Justiça contra o o pagamento de dívidas com a União