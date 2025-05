Microsoft integra Grok, modelo de IA de Elon Musk, ao Azure, serviço de nuvem da empresa

A- A+

A Microsoft revelou nesta segunda-feira, 19, que está integrando os modelos de inteligência artificial (IA) de Elon Musk à sua plataforma de nuvem Azure AI Foundry, segundo comunicado da empresa. Entre as novidades, está a disponibilização do Grok 3, modelo avançado desenvolvido pela xAI, empresa do bilionário, diretamente no catálogo de modelos da Azure.

"Estamos expandindo nosso portfólio com modelos de ponta para dar mais escolha aos desenvolvedores", afirmou a vice-presidente corporativa de Plataforma de IA da Microsoft, Asha Sharma.

A integração do Grok 3 à Azure AI Foundry reforça a estratégia da Microsoft de oferecer "uma plataforma full-stack para construir agentes inteligentes que entregam valor real aos negócios".

Além do modelo de Musk, a plataforma agora inclui mais de 10.000 modelos de código aberto do Hugging Face e opções como Flux Pro 1.1, da Black Forest Labs, e Sora, via Azure OpenAI. A novidade permite que empresas personalizem modelos com ajuste fino ('fine-tuning') sem custos de hospedagem, facilitando a experimentação.

A Microsoft também destacou o crescimento da Azure AI Foundry, que já atende 70.000 clientes e processou 100 trilhões de tokens no último trimestre. "O que começou como uma camada de aplicação agora se tornou uma plataforma completa", ressaltou a empresa. Com recursos como roteador de modelos, que seleciona automaticamente o melhor modelo para cada tarefa, e orquestração multiagente, a solução está sendo adotada por gigantes como Heineken, Carvana e Fujitsu, destacou a companhia.

Além da parceria com a xAI, a Microsoft anunciou avanços em segurança, como o Microsoft Entra Agent ID, que atribui identidades únicas a agentes de IA, e ferramentas de IA confiável, incluindo filtros contra injeção de prompts maliciosos. A empresa ainda expandiu a capacidade de execução local com o Foundry Local, permitindo que modelos rodem offline em dispositivos Windows e Mac.



