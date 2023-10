Microsoft já compra mais combustível verde de aviação que companhias aéreas

A- A+

Algumas das maiores consumidoras de viagens aéreas corporativas do mundo estão investindo em combustível de aviação mais limpo, utilizando um novo sistema de crédito que visa permitir às empresas reivindicar benefícios ambientais. A Microsoft assumiu um dos maiores compromissos. A Big Tech se comprometeu em se tornar carbono negativa até 2030 - o que significa remover da atmosfera mais carbono do que emite.

Para combater as emissões de gases de efeito estufa, a Microsoft fechou dois acordos recentes: em agosto, concordou em trabalhar com a IAG SA, proprietária da British Airways, e com a Phillips 66, para cofinanciar a compra de quase 5 milhões de galões de combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês), feito de fontes como óleo de cozinha usado e resíduos de alimentos.

Além disso, a companhia fechou um acordo com a produtora de combustíveis limpos World Energy para comprar créditos para quase 44 milhões de galões de SAF durante a próxima década.

Globalmente, o SAF representa hoje cerca de 0,1% de todo o combustível de aviação. Os 4,4 milhões de galões por ano do acordo com a World Energy poderiam colocar a Microsoft à frente da maioria das principais companhias aéreas dos EUA.

Isso equivale ao uso combinado de SAF no ano passado pela American Airlines, Delta Air Lines e Alaska Air Group. A líder dos EUA, United Airlines, consumiu 2,9 milhões de galões de SAF em 2022 e tem como meta 10 milhões de galões este ano.

“Esperamos que a nossa adoção antecipada crie um mercado mais robusto, onde veremos uma maior adoção generalizada”, disse Katie Ross, diretora da estratégia de redução de carbono da Microsoft.

Google também compra SAF

O Google também aderiu a um programa liderado pela American Express Global Business Travel e pela unidade de aviação da Shell. Neste mês, a DHL, gigante europeia de entregas, concordou em comprar créditos por cerca de 180 milhões de galões de SAF ao longo de sete anos.

Agora, cerca de vinte empresas, incluindo a Morgan Stanley e a McKinsey, estão perto de finalizar transações que totalizam 100 milhões de galões de combustível 'verde' de aviação ao longo de cinco anos, através de um grupo chamado Sustainable Aviation Buyers Alliance (Saba).

Em cada caso, as empresas não estão adquirindo o combustível líquido para aviação em si. Em vez disso, estão a comprar certificados que lhes permitem receber crédito pelo perfil de menor emissão de carbono do combustível que é queimado noutros locais. Os créditos também se destinam a incentivar a produção de SAF, proporcionando um fluxo de receitas extra, ao mesmo tempo que expandem o conjunto de compradores.

“Essas empresas estão ajudando a impulsionar este mercado e a movê-lo, mostrando que há demanda por parte do consumidor final”, disse Andrew Chen, diretor do Rocky Mountain Institute, uma organização ambiental sem fins lucrativos que ajuda a administrar a Saba.

Combate às emergências climáticas

Os esforços visam resolver um problema que há muito preocupa ambientalistas. A aviação contribui com cerca de 2,5% das emissões de CO2 provocadas pelo homem e causou 4% do aquecimento quando se inclui o impacto de coisas como contrails (trilha de “fumaça” branca que acompanha algumas aeronaves em altitude).

A parcela de poluição por dióxido de carbono do setor poderia aumentar para mais de 20% até 2050 com o crescimento esperado das viagens aéreas e a descarbonização de outras partes da economia por meio de carros elétricos e energia renovável.

O combustível de aviação sustentável custa mais que o dobro para ser produzido em comparação com o combustível de aviação convencional. Ele é produzido apenas em algumas instalações ao redor do mundo.

A maioria das companhias aéreas comerciais se comprometeu a aumentar drasticamente o uso de SAF para 10% até 2030, mas o progresso tem sido lento.

Os novos certificados foram projetados para impulsionar o mercado, cobrindo o custo adicional do combustível mais limpo, ao mesmo tempo em que oferecem aos compradores uma maneira de potencialmente reduzir suas próprias emissões de gases de efeito estufa.

Eles dividem o combustível de aviação mais limpo em dois produtos: o líquido em si, que pode ser vendido de maneiras tradicionais, e o certificado de SAF, que representa os benefícios ambientais associados ao combustível mais limpo.

Outros instrumentos financeiros voltados para as mudanças climáticas têm enfrentado problemas de credibilidade. O mercado de bilhões de dólares para compensações de carbono produziu produtos de baixa qualidade que reduziram a demanda.

O segundo maior projeto do mercado agora enfrenta um perigo crescente de colapso. Enquanto isso, os créditos de energia renovável, estruturados de maneira semelhante aos certificados de SAF, às vezes levaram a contabilidade de carbono falsa.

Ainda é cedo para dizer se os novos programas de créditos de SAF evitarão essas armadilhas, mas há razões iniciais para ser otimista. Para começar, o preço dos certificados de SAF é alto — de US$ 250 a US$ 800 para cada tonelada métrica de dióxido de carbono evitada. Esse é um preço enorme em comparação com as compensações de carbono e os créditos de energia renovável — cujo custo, inferior a US$ 10 por tonelada, ajudou a permitir abusos.

