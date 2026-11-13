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Microsoft: Não há sinal que paralisação de aeroportos tenha relação com nossos serviços

A manifestação ocorre em meio a especulações de uma relação entre a pane nos serviços da Microsoft ocorrida hoje e a interrupção das operações aéreas nos EUA

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Microsoft publicou nota nas redes sociaisMicrosoft publicou nota nas redes sociais - Foto: Eva Hambach/AFP

A Microsoft afirmou não ter indícios de que a suspensão nacional de voos determinada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) esteja relacionada a serviços da companhia.

Em publicação no X, a empresa declarou: "Não temos nenhuma indicação de que a suspensão nacional de voos da FAA esteja relacionada a qualquer serviço da Microsoft".
 

A manifestação ocorre em meio a especulações de uma relação entre a pane nos serviços da Microsoft ocorrida hoje e a interrupção das operações aéreas nos EUA.

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