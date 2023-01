A- A+

Tecnologia Microsoft prevê adicionar ChatGPT à plataforma baseada em nuvem Azure Na prática, a adição do ChatGPT aos clientes da nuvem da Microsoft permitirá o acesso a várias ferramentas OpenAI

A Microsoft Corp planeja adicionar o bot de inteligência artificial ChatGPT da OpenAI, laboratório de soluções para IA, ao seu serviço de computação em nuvem Azure. O movimento estreita a relação entre as duas empresas, enquanto a Microsoft negocia investir cerca de US$ 10 bilhões na OpenAI, segundo duas fontes ouvidas pela Bloomberg.

Na prática, a adição do ChatGPT aos clientes da nuvem da Microsoft permitirá o acesso a várias ferramentas OpenAI, como o sistema de linguagem GPT-3.5 em que o ChatGPT é baseado e o modelo Dall-E, que gera imagens a partir de prompts de texto. Isso permitirá que os clientes do Azure usem os produtos OpenAI em seus próprios aplicativos executados na nuvem.

Na vanguarda da tecnologia

A Microsoft, que já é parceira da OpenAI graças a um investimento de US$ 1 bilhão em 2019, busca obter uma vantagem interna nos sistemas de inteligência artificial mais populares com o intuito de impulsionar seus próprios produtos - que concorrem com outros gigantes, como Google, Amazon e Meta.

O ChatGPT, portanto, é uma das principais apostas. O uso da ferramenta disparou na internet desde seu lançamento pela OpenAI no final de novembro, reunindo seu primeiro milhão de usuários em menos de uma semana.

Sua imitação da conversa humana gerou especulações sobre seu potencial para substituir escritores profissionais e até mesmo ameaçar o principal negócio de busca do Google. A organização por trás disso, co-fundada por Elon Musk e o investidor do Vale do Silício Sam Altman, ganha dinheiro cobrando dos desenvolvedores para licenciar sua tecnologia.

Ainda assim, a preocupação com sua precisão - que o próprio Altman disse não ser boa o suficiente para que o bot seja confiável - gerou cautela sobre seu uso prematuro, e as escolas da cidade de Nova York proibiram seus alunos de acessar o ChatGPT.

Atualmente, a Microsoft está usando o Codex da OpenAI para adicionar automação à ferramenta de programação Copilot de sua unidade GitHub e está adicionando esse recurso ao Azure junto com as outras ferramentas da OpenAI. A empresa quer adotar ainda mais a tecnologia OpenAI em seu mecanismo de busca Bing, aplicativos de produtividade Office, programa de bate-papo Teams e software de segurança.

