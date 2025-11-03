A- A+

NEGÓCIOS Microsoft realiza acordo de US$ 9,7 bilhões com IREN para chips da Nvidia O negócio inclui um pré-pagamento de 20% e ajudará a Microsoft a acompanhar a demanda por IA

A Microsoft firmou um acordo de cinco anos avaliado em US$ 9,7 bilhões em serviços de nuvem com a provedora de serviços de nuvem de inteligência artificial (IA) IREN, que lhe dará acesso a alguns dos chips da Nvidia.

O negócio inclui um pré-pagamento de 20% e ajudará a Microsoft a acompanhar a demanda por inteligência artificial (IA).

"A expertise da IREN em construir e operar uma nuvem de IA totalmente integrada - desde data centers até pilhas de GPU - combinada com sua capacidade de energia segura os torna um parceiro estratégico", disse o presidente de desenvolvimento de negócios e empreendimentos da Microsoft, Jonathan Tinter, em um comunicado. "Esta colaboração desbloqueia novas oportunidades de crescimento para ambas as empresas e para os clientes que atendemos".

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Veja também