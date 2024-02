Microsoft será cliente da Intel em seu negócio de chips sob encomenda

A- A+

A Microsoft passará a ser cliente da Intel em seu negócio de chips feitos sob encomenda, marcando uma vitória importante para um esforço ambicioso de recuperação sob o comando do CEO Pat Gelsinger.

A Microsoft planeja usar a tecnologia de fabricação 18A da Intel para fabricar um próximo chip que o fabricante de software projetou internamente, disseram as duas empresas em um evento nesta quarta-feira.

Elas não identificaram o produto, mas a Microsoft anunciou recentemente planos para dois chips desenvolvidos internamente: um processador de computador e um acelerador de inteligência artificial.

A Intel está tentando provar que pode competir no mercado de fundição, onde as empresas produzem chips personalizados para os clientes. É uma mudança importante para a pioneira em semicondutores, que já teve as instalações de fabricação de chips mais avançadas do mundo.

Atualmente, a Intel está correndo para alcançar empresas como a Taiwan Semiconductor Manufacturing, que lidera o setor de fundição.

A Microsoft, por sua vez, está procurando garantir um fornecimento constante de semicondutores para alimentar suas operações de data center - especialmente à medida que cresce a demanda por inteligência artificial. Projetar seus próprios chips também permite que a Microsoft ajuste os produtos às suas necessidades específicas.



"Precisamos de um fornecimento confiável dos semicondutores mais avançados, de alto desempenho e de alta qualidade", disse o CEO da Microsoft, Satya Nadella, em comunicado. "É por isso que estamos tão entusiasmados em trabalhar com a Intel."

O setor mais amplo tem se esforçado para obter silício avançado suficiente - particularmente os chips aceleradores altamente valorizados da Nvidia, que ajudam a desenvolver chatbots e outros serviços de IA.

Para a Intel, a garantia de um grande cliente para seu negócio de fundição deve ajudar a tranquilizar os investidores de que a oferta de retorno de Gelsinger continua no caminho certo. Seu plano envolve a construção das operações de fábrica para lidar com o aumento da carga - uma aposta cara.

A empresa está procurando os governos dos EUA e da Europa para ajudar a custear os gastos, e a participação da Microsoft pode ajudar nesse esforço. A Intel manteve conversações com a administração Biden para garantir mais de US$ 10 bilhões em subsídios sob a Lei de Chips e Ciência, informou a Bloomberg na semana passada.

A Microsoft e as rivais de computação em nuvem Amazon.com e Google, da Alphabet, estão entre os maiores compradores de chips avançados, usados para alimentar seus data centers. Elas estão cada vez mais voltadas para o uso de seus próprios projetos - uma tendência que tem prejudicado a Intel em seu negócio mais lucrativo.

Atuar como uma fundição para a Microsoft e outras empresas poderia ajudar a recuperar pelo menos uma parte dessa receita perdida.

A maioria dos chamados fabricantes de chips não possui fábricas próprias e, em vez disso, terceirizam sua produção, principalmente para a TSMC e a Samsung Electronics. A Intel está muito atrás de ambas as empresas no mercado de fundição, mas pretende pelo menos ultrapassar a Samsung até o final da década.

No ano passado, a Intel teve menos de US$ 1 bilhão de receita com a terceirização, em comparação com quase US$ 70 bilhões da TSMC, que tem uma participação de mercado de quase 60%. A Samsung tem cerca de 15% do negócio, de acordo com a Bloomberg Intelligence.

