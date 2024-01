A- A+

ECONOMIA Microsoft supera Apple e se torna a maior empresa negociada em Bolsa dos EUA As ações tiveram leve alta na manhã desta quinta-feira, levando o valor de mercado da gigante de software para quase US$ 2,87 trilhões

Impulsionada pela inteligência artificial, a Microsoft superou a Apple, tornando-se a maior empresa negociada em Bolsa dos Estados Unidos pela primeira vez desde 2021, após um início fraco do ano para as ações da fabricante do iPhone, devido a crescentes preocupações com a demanda.

As ações da gigante de software americana subiram acentuadamente desde o ano passado, graças à liderança inicial que a empresa assumiu na inteligência artificial generativa por meio do investimento de cerca de US$ 13 bilhões na OpenAI, criadora do ChatGPT.



Os papéis subiram 0,7% nesta quinta-feira, elevando o valor de mercado da Microsoft para US$ 2,865 trilhões. As ações chegaram a subir até 2% durante o pregão, e a Microsoft chegou a valer US$ 2,903 trilhões.





Já as ações da Apple cairam 1%, levando sua capitalização de mercado ligeiramente abaixo desse valor. Microsoft e Apple têm disputado a posição de liderança ao longo dos anos.

A Microsoft incorporou a tecnologia da OpenAI em toda a sua linhha de produtos, o que ajudou a impulsionar a recuperação de seu negócio de computação em nuvem no terceiro trimestre do ano passado.

Veja também

FMotors Alerta: site que oferece pagamento do IPVA via Pix é falso, diz Detran-PE