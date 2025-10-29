A- A+

tecnologia Microsoft supera previsões com US$ 77,7 bi, mas gastos com data centers preocupam Wall Street Com "boom" da IA, serviço de nuvem Azure impulsiona receita no terceiro trimestre. Empresa registra lucro líquido de US$ 27,7 bi

Puxada pelo frenesi em torno da IA, a demanda pelos serviços de nuvem da Microsoft, a Azure, cresceu no terceiro trimestre e fez a receita da companhia ter alta de 18%, chegando a US$ 77,7 bilhões.

Um avanço ligeiramente maior que o projeto pelos analistas, que esperavam US$ 75,6 bi. Mas o crescimento da empresa fundada por Bill Gates veio acompanhado de um aumento de gastos com data centers que incomodou os agentes de mercado.

A empresa disse que os investimentos de capital - incluindo os arrendamentos, um indicador do quanto se gasta com a construção de data centers - totalizaram US$ 34,9 bilhões, contra US$ 24 bilhões no trimestre anterior, um aumento de 45%.

A medida de lucro líquido por ação foi de US$ 3,72, enquanto a média das projeções do mercado ficou em US$ 3,68. O lucro chegou a US$ 27,7 bilhões, um aumento de 12% em relação ao trimestre anterior.

Veja também