A- A+

NEGÓCIOS Midea Group, gigante da China de eletrodomésticos, confirma maior IPO do ano em Hong Kong Nesta terça-feira (17), os papéis do grupo chegaram a subir cerca de 9%.

As ações da Midea Group, gigante chinesa de eletrodomésticos, subiram em sua estreia em Hong Kong e confirmaram o maior IPO do ano, o que levantou esperanças de que o sentimento por novas ofertas de ações pode estar melhorando.



O apetite dos investidores pela Midea também acontece pela introdução de um programa da China de incentivo a atualização de equipamentos, incluindo eletrodomésticos, para impulsionar o consumo do país.

"O IPO 'jumbo' bem-sucedido provavelmente melhorará o sentimento do mercado e trará mais mega negócios nos mercados de Hong Kong no futuro", disse a chefe de Pesquisa de Varejo da MIB Securities HK, Sonija Li, em nota.

Nesta terça-feira (17), os papéis do grupo chegaram a subir cerca de 9%.

A listagem de US$ 3,98 bilhões da Midea ultrapassou a oferta pública inicial de US$ 315 milhões da Sichuan Baicha Baidao Industrial, gigante chinesa de lojas de chá, em abril. O tamanho da oferta pode aumentar para US$ 4,58 bilhões.

Veja também

RIBEIRINHOS Caixa e INSS compartilharão barcos para atendimento ao público no Norte do País