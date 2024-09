A- A+

HONG KONG Midea mira captação de US$ 4 bilhões na maior listagem de Hong Kong do ano A empresa está vendendo 565,96 milhões de ações, o que lhe dá uma capitalização de mercado de US$ 65,30 bilhões

A gigante chinesa de eletrodomésticos Midea Group fixou o preço de sua oferta pública inicial no topo da faixa pretendida para levantar cerca de US$ 4 bilhões, no que deverá ser a maior listagem na Bolsa de Hong Kong este ano.

A empresa vai levantar US$ 3,98 bilhões depois de fixar o preço de sua oferta em 54,80 dólares de Hong Kong, o equivalente a US$ 7,02, de acordo com um documento ao qual o The Wall Street Journal teve acesso.

O preço no topo da faixa indicativa sugere que a demanda pelas ações tem sido encorajadora, dizem os analistas.

"A forte demanda pode levar ao exercício da opção de ajuste do tamanho da oferta", disse o analista da Periscope Analytics, Brian Freitas, em nota.

A Midea está vendendo 565,96 milhões de ações, o que lhe dá uma capitalização de mercado de US$ 65,30 bilhões, segundo o documento.

O tamanho do IPO poderia aumentar para US$ 4,58 bilhões se a opção de subscrição acima da oferta original for exercida integralmente, conferindo à empresa uma capitalização de mercado de US$ 65,90 bilhões.

O IPO atraiu 18 investidores qualificados, aqueles que se propõem a investir um determinado montante na oferta. O grupo ficará com cerca de um terço da oferta total e inclui a Cosco Shipping, UBS e BYD. Espera-se que as ações da Midea comecem a ser negociadas na bolsa de Hong Kong na terça-feira.



