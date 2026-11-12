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Desenvolvimento Econômico Migração para os países desenvolvidos registra queda, anuncia OCDE Três países, no entanto, se destacam por um forte aumento na recepção de estrangeiros: Portugal (+139%), Itália (+46%) e Espanha (+25%)

A migração para os países desenvolvidos diminuiu pelo segundo ano consecutivo em 2025, 1,6% em termos anuais, mas continua historicamente elevada, anunciou nesta quinta-feira (12) a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

No ano passado, os 38 países da OCDE registraram 6,1 milhões de novos migrantes "permanentes", ou seja, cidadãos estrangeiros que se estabelecem de maneira duradoura no país de destino, segundo um relatório anual do bloco.

Em 2024, o número foi de 6,2 milhões.

Três países, no entanto, se destacam por um forte aumento na recepção de estrangeiros: Portugal (+139%), Itália (+46%) e Espanha (+25%).

Nos dois primeiros, a OCDE aponta como razões para o aumento a concessão de autorizações de residência pendentes por parte de Lisboa e a imigração familiar e abertura de novas vias de imigração para trabalho por parte de Roma.

O aumento do fluxo migratório na Espanha "está associado à entrada em vigor, em maio de 2025, de uma grande reforma migratória que simplificou os procedimentos de residência e ampliou o acesso aos mecanismos de regularização", destaca o relatório.

Na outra ponta, Estados Unidos (-14%), Reino Unido (-32%), Canadá (-19%) e Alemanha (-6%) registraram quedas significativas nas chegadas de migrantes "permanentes".

Apesar da redução, os Estados Unidos continuam sendo, de longe, o principal país que recebe estrangeiros. A maior potência econômica do planeta registrou 1,2 milhão de chegadas, à frente da Alemanha (+538.000).

A Espanha ocupou o terceiro lugar como destino (+460.000). Canadá (+394.000) e França (+334.000) completam o ranking dos cinco primeiros.

Apesar de uma forte queda, a Índia continuou sendo o principal país de origem dos fluxos migratórios para a OCDE em 2024, à frente da China e da Colômbia, segundo os últimos dados disponíveis da organização.

Quanto aos pedidos de asilo, 1,1 milhão foram registrados em 2025, uma queda de 22% nos países da OCDE, excluindo os Estados Unidos, depois de um nível recorde no ano anterior.

Os principais países de origem dos demandantes foram Venezuela, México e Haiti, seguidos por Afeganistão, Cuba e Colômbia, destaca o relatório.

O número de naturalizações nos países da OCDE voltou a crescer em 2025, alcançando a marca de 3 milhões. Os Estados Unidos lideraram, com quase 900.000, seguidos por Alemanha (309.000) e Espanha (300.000) na sequência.

71% dos migrantes têm emprego

O relatório também destaca que a proporção de homens nos fluxos migratórios para os países da OCDE continua sendo predominante. Em 2024, segundo os dados disponíveis, a proporção média de mulheres entre os novos migrantes era de 46%.

Em termos de emprego, a OCDE ressalta que, "apesar dos sinais de desaceleração econômica observados em alguns países, a situação dos imigrantes no mercado de trabalho permaneceu favorável em 2025".

Em média, 71% dos imigrantes têm emprego, embora, como aponta a OCDE, as taxas de desemprego tenham aumentado na maioria dos países, atingindo a média de 8,3%.

"A taxa de atividade dos migrantes aumentou na maioria dos países da OCDE e, em muitos casos, permaneceu acima da taxa das pessoas nascidas no país", afirma o relatório: 77,1% para os estrangeiros, contra 76% para os locais.

"Os migrantes representam agora 16% do emprego na OCDE, ou seja, 3 pontos percentuais a mais do que há quase 10 anos", disse Mark Pearson, diretor interino da organização que assessora seus membros em políticas públicas.

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