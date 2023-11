A- A+

BRADESCO Milagre da multiplicação? Após dinheiro sumir no Bradesco, contas aparecem com saldos maiores Banco reconhece que "saldo da conta corrente de alguns clientes permanecem sem atualização"

Um dia após clientes do Bradesco relatarem que o dinheiro havia sumido da conta, a situação se inverteu na manhã desta terça -feira. Como num milagre da multiplicação, correntistas afirmam que seus saldos estão maiores.Um dia após clientes do Bradesco relatarem que o dinheiro havia sumido da conta, a situação se inverteu na manhã desta terça -feira. Como num milagre da multiplicação, correntistas afirmam que seus saldos estão maiores.

Na noite de ontem, o Bradesco enviou comunicado aos correntistas dizendo que "eventuais divergências que tenham ocorrido no saldo (...) foram regularizadas".

Procurado nesta terça-feira, o banco reconheceu que a situação não foi normalizada por completo. Em nota, disse que "o saldo da conta corrente de alguns de seus clientes permanecem sem atualização".

No X, antigo Twitter, são muitos os relatos de usuários que afirmam ter acordado com mais dinheiro na conta. Há quem diga que a quantia dobrou de valor.

"@Bradesco tá difícil essa vida com vocês, um dia some o dinheiro todo em conta, demora mais de 12 horas para regularizar, no dia seguinte (hj) aparece em dobro, e agora some tudo novamente", escreveu uma usuária identificada como Mariana Tararan.

Outra usuário afirmou não aguentar mais a instabilidade do sistema.

"Um dia o Bradesco some com meu dinheiro, no outro ele resolve por dinheiro a mais na minha conta.. eu não aguento maisssssss", escreveu uma usuária identificada por TF.

A plataforma Downdetector, registrou na manhã desta terça-feira um pico de reclamações às 09h16, com 128 queixas. Entre os problemas mais registrados, 90% são relacionados ao saldo na conta.

Apesar de alguns clientes relatarem dinheiro a mais em sua conta, há usuários que afirmam que após a normalização da situação o dinheiro voltou a sumir hoje e que o sistema do banco está instável.

"Bradesco mais um dia dando bug.. amanheci com mais dinheiro na conta.. dps do nd descontou ... agr tenho que tá toda hora olhando extrato e fazendo as contas pra vê se bate", relatou Ana Caroline no X.

