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ARGENTINA

Milei anuncia projeto de lei para reforma do BC argentino que proibirá financiamento do Tesouro

Segundo o presidente, o texto proíbe o financiamento do Tesouro e a missão fundamental do BC argentino voltará a ser a de preservar o valor da moeda

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Javier Milei, presidente da ArgentinaJavier Milei, presidente da Argentina - Foto: Luís Robayo/AFP

O presidente argentino, Javier Milei, fez nesta quinta-feira, 30, um pronunciamento para detalhar o projeto de lei de reforma do banco central da Argentina (BCRA) que será enviado ao Congresso do país.

Segundo o presidente, o texto proíbe o financiamento do Tesouro e a missão fundamental do BC argentino voltará a ser a de preservar o valor da moeda, com o reconhecimento explícito do papel da inflação, caso a medida seja aprovada.

Além disso, o presidente afirmou que o projeto eliminará a permissão do financiamento com Letras Intransferíveis, que são os títulos de dívida emitidos pelo Tesouro e entregues ao BC argentino sem valor de mercado real. A proposta também inclui tornar mais difícil a demissão dos dirigentes da autoridade monetária, segundo o presidente argentino.

 

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"Confio plenamente Que o Congresso da Nação compreenderá a natureza do problema estrutural do nosso país e acompanhará essas reformas", disse Milei em pronunciamento.

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