argentina Milei descarta dolarização antes de eleição legislativa de 2025 Presidente da Argentina acrescentou que trabalha em uma reforma do sistema financeiro que servirá como passo fundamental para o eventual fechamento do banco central

O presidente argentino Javier Milei disse que descarta uma dolarização da economia antes das eleições legislativas do próximo ano, o primeiro indício de um cronograma para sua mais ambiciosa proposta de campanha.

"Não creio que chegaremos lá antes das eleições legislativas do ano que vem, mas o objetivo continua a existir" disse Milei à CNN en Espanol em entrevista que foi ao ar no domingo à noite.

Milei já havia dito que a dolarização viria só depois que seu governo limpasse o balanço do banco central e reformasse o sistema financeiro do país, sem sinalizar datas.

O presidente argentino acrescentou que trabalha em uma reforma do sistema financeiro que servirá como passo fundamental para o eventual fechamento do banco central, outro componente do plano econômico de sua campanha.

Ele não deu detalhes sobre a reforma, nem disse quando ocorrerá, mas confirmou sua visão de fechar a autoridade monetária em algum momento.

"Podemos fazer todas as reformas que quisermos, mas se deixarmos o banco central viver, mais cedo ou mais tarde, políticos delinquentes vão usá-lo para roubar o povo" disse Milei.

O presidente libertário criticou os políticos por roubarem “grosseira e violentamente” os cidadãos, referindo-se à ideia de que a emissão desenfreada de dinheiro pelo banco central colocou a inflação argentina entre as mais altas do mundo.

Colômbia e Argentina divulgaram uma declaração conjunta domingo à noite de que mantiveram conversações para “superar quaisquer diferenças” e que a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, visitaria Bogotá em breve.

