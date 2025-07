Milei: "Mercosul não pode continuar sendo uma cortina de ferro"

A- A+

Em seu discurso de encerramento da presidência pro tempore da Argentina no Mercosul, o presidente do país, Javier Milei, deixou bem claro que o principal interesse de seu governo no bloco é a abertura de novos mercados para as exportações argentinas. Milei pediu mais liberdade econômica dentro Mercosul, mais flexibilidade das regras internas do bloco, e assegurou que ele não pode continuar sendo “uma cortina de ferro”para seus membros.

O presidente argentino celebrou o encerramento das negociações com a União Europeia (UE), com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), bloco econômico formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, e defendeu o avanço das conversas com Israel, Emirados Árabes Unidos, El Salvador e Panamá. Caso a agenda prioritária da Argentina não seja compartilhada pelos demais sócios do bloco, frisou o presidente argentino, “o faremos juntos ou sozinhos”.

"A Argentina não pode esperar, precisamos de mais liberdade de forma urgente. Deixamos para atrás décadas de estagnação. Os sócios dos Mercosul devem decidir se querem ajudar no caminho que iniciamos. O faremos juntos ou sozinhos" declarou Milei, num discurso que leu, sem improvisações e com uma expressão séria.

Antes do início do encontro, os presidentes tiraram uma foto no Palácio San Martin, sede da chancelaria argentina, na qual Lula esteve ao lado do anfitrião. Os dois presidentes não trocara-se muitas palavras, apenas um cumprimento formal.

Como era esperado, a visita do presidente brasileiro a ex-presidente argentina, nesta quinta, não foi comentada pelos argentinos. Milei focou seu discurso nos dois pontos que mais interessam a Argentina quando o assunto é Mercosul: comércio e segurança.

"Temos de deixar de pensar o Mercosul como escudo que nos proteje do mundo, e sim uma lança que nos permita entrar em mercados globais" assegurou o presidente argentino.

"Não podemos deixar que diferenças em questões acessórias nos dividam", acrescentou.

Num momento conciliador de seu discurso, Milei agradeceu o apoio dos demais países do bloco à demanda da Argentina pela soberania das ilhas Malvinas, uma luta dos argentinos que todos os governos brasileiros, de todas as cores políticas, sempre apoiaram. Mas a maior parte do discurso do presidente argentino foi dedicada a deixar claro que seu país quer um Mercosul aberto ao mundo, com total liberdade econômica, o que implicaria modificar muitas de suas regras originais. Nos seis meses de sua presidência pro tempore, a Argentina conseguiu vitórias nesse sentido, ampliando exceções da Tarifa Externa Comum (TEC, que taxa produtos de fora do bloco), e encerrando as negociações com a EFTA. Mas Milei quer mais, e disse esperar que o Brasil, que nesta quinta assumiu a presidência do bloco, “dê continuidade ao que nós começamos”.

Sem declaracão sobre Venezuela

O governo argentino tentou emplacar uma declaração sobre a Venezuela que, segundo fontes oficiais brasileiras, continha uma linguagem dura, na avaliação de outros países do bloco. O Brasil poderia aceitar um texto sobre Venezuela, inclusive na declaração final de presidentes, sempre e quando, disse uma das fontes consultadas, além de condenar a violação dos direitos humanos sejam condenadas, também, às sanções contra o país. A negociação não avançou, e não haverá, sequer, uma declaração separada sobre o assunto.

Porém, em seu discurso, Milei condenou a situação no país:

"Condenamos os casos de detenções ilegais na Venezuela, onde as pessoas são presas e seus direitos são violados. Voltamos a reclamar a liberação do policial militar Nahuel Gallo" afirmou Milei.

