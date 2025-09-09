Argentina
Milei reforça compromisso com ajuste fiscal
Presidente argentino também garantiu plano de desregulamentação da economia
Javier Milei, presidente da Argentina, também falou da manutenção do regime de banda móvel cambial, que ameaçou ser testado ontem diante da disparada do dólar - Foto: AFP
O presidente da Argentina, Javier Milei, garantiu hoje que não pretende alterar o programa econômico em andamento, apesar da derrota do partido governista nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, que assolou os mercados locais.
Em resposta ao comunicado do Fundo Monetário Internacional (FMI), no X, Milei reforçou o compromisso com o equilíbrio fiscal e os ajustes no mercado monetário.
Também garantiu a manutenção do regime de banda móvel cambial, que ameaçou ser testado ontem diante da disparada do dólar. Por último, reforçou plano de desregulamentação da economia.
"Tal como sinalizado no domingo, não nos moveremos nem um milímetro do programa econômico", assegurou.