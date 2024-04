A- A+

caixa +Milionária: concurso pode pagar prêmio R$ 176 milhões no sorteio desta quarta-feira (24) O valor mínimo para participar do sorteio é de R$ 6, e as apostas podem ser feitas até às 19h desta quarta-feira (24)

O sorteio do concurso 141 da +Milionária, promovido pela Caixa Econômica Federal (CEF), está agendado para as 20h desta quarta-feira (24) em São Paulo.

No último sábado (20), o prêmio principal, que estava estimado em R$ 174 milhões, não teve ganhadores, resultando em um acúmulo para R$ 176 milhões. O valor mínimo para participar do sorteio é de R$ 6, e as apostas podem ser feitas até às 19h nas casas lotéricas, pelo site da CEF ou pelo aplicativo do banco.

Atualmente, a chance de ganhar na Mega-Sena é uma em 50 milhões. Na verdade, de 1 em 50.063.860. A análise é feita com base no número de dezenas que serão sorteadas (seis) e do universo de possíveis dezenas a serem escolhidas pelo apostador (60).

Criada em maio de 2022, a +Milionária é a primeira a sempre oferecer um prêmio mínimo de dois dígitos de milhões. Ou seja, o valor mínimo de sorteio é de R$ 10 milhões. Porém, ela apresenta chances ainda menores. Isso ocorre devido ao tipo de jogo feito, que é diferente da Mega-Sena.

Como jogar na +Milionária?

Na +Milionária, são 50 opções de dezenas para o apostador escolher seis. Além disso, é preciso também optar por mais dois números apelidados de "trevos", que vão do 1 ao 6. Para ganhar, basta acertas as cinco dezenas e dois "trevos". Com isso, a chance de conseguir o prêmio total dispara para 1 em 238.360.500, com a aposta simples.

